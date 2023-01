Il teatro circense entra al Panettone

Prenderà il via domani (ore 21) la quarta rassegna del Teatro Panettone di Ancona. Si tratta di "Tout le Cirque 2023", cartellone di teatro circense che tanto successo ha ottenuto in passato nella sala di Brecce Bianche. Protagoniste saranno compagnie nazionali e regionali, per un totale di cinque rappresentazioni.

Il debutto è affidato a C’Art Teatro e al suo spettacolo ‘Zona franca’. Il titolo si riferisce al territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà. Un luogo dove venire trasportati all’interno di un mondo libero e fantasioso, ma con la profondità di una vita difficile e incerta, di Franca, la protagonista dello spettacolo.

Gag tragicomiche e racconti di ‘storie di ordinaria follia’ saranno il veicolo che Franca utilizzerà per parlare del dramma esistenziale del vivere quotidiano in modo da portare il pubblico dentro un vortice di sensazioni familiari da condividere ed esorcizzare attraverso la comicità. ‘Zona franca’ è uno spettacolo ‘comico-poetico, musicale e surreale di teatro fisico’ scritto e interpretato dal Federica Mafucci, diretto da regia André Casaca e prodotto da Teatro C’art.

Il 4 febbraio toccherà a ‘Clown in libertà’ di Teatro Necessario, un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e talentuosi clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, lo spettacolo racconta il pomeriggio un po’ anomalo di uni trio che vuol allestire uno spettacolo per conquistare il pubblico.

Sempre a febbraio, il 18, si potrà vedere ‘Concert jouet’ di Paola Lombardo, ‘concerto comico per voce e violoncello al femminile’, al limite della precarietà e dell’imprevedibile, nel quale sono presenti incidenti e situazioni sorprendenti. E’ un mondo di personaggi clowneschi che riescono a recuperare situazioni precarie attraverso la loro attitudine e capacità d’improvvisazione. Il 4 marzo spazio a ‘Sic transit’ di Magda Clown Circo, ovvero ‘Cerimonia sacra di circo profano’.

Un uomo va narrando di piazza in piazza la sua storia, raccontando di mari, cieli e stelle, delle sue grandi imprese e dei suoi fallimenti. Porta con sé anche la sua migliore creatura, suo figlio, un fuoriclasse della manipolazione dotato di poteri soprannaturali: il loro obiettivo è convincere la folla delle loro abilità e dei loro provvidenziali intenti. Il 18 marzo, infine, il Collettivo Clown presenta ‘Clown Spaventati Panettieri’.

Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri.

Le stagioni del ‘Panettone’ sono organizzate dal Gruppo Teatrale Recremisi diretto da Massimo Duranti. Biglietti (posto unico 10 euro; ridotto 8 euro) in vendita alla Casa della Musica di Ancona in corso Stamira (071 202588), e online sui siti www.vivaticket.com e www.amatmarche.netbiglietterie. Per informazioni ci si può rivolgere all’AMAT (071 2072439) o consultare il sito www.teatrorecremisi.it.

r. m.