Il teatro Concordia alza il sipario. Al via la nuova stagione di prosa

Il Teatro Concordia di Cupramontana alza il sipario della nuova stagione. Saranno cinque i titoli e si comincia domenica pomeriggio (ore 17.30) con "Mia nonna era una sirena", spettacolo di prosa proposto dal "Teatro diOnisio" di Fiorenza Montanari. La protagonista è una giovane ragazza croata di nome Mare che, durante la guerra, pur di fuggire in un luogo più sicuro, fa un patto con la perfida Strega del mare, More Vjestica la quale in cambio della sua voce le trasforma le gambe in una coda di sirena.

Il 16 dicembre poi (alle 21) sarà la volta del popolare attore Gene Gnocchi e del suo spettacolo comicosatirico "Il movimento del nulla", una parodia della politica di oggi, uno show politicamente scorretto. Se il proprietario delle televisioni private è diventato premier e uno dei più grandi comici capo di uno dei movimenti più importanti, perché Gene Gnocchi non dovrebbe potersi candidare alla carica di presidente?

Il 17 febbraio alle 21 la compagnia NoveTeatro porterà in scena "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni per gli amanti della prosa classica. Una nuova messa in scena curata dalla regista Elena Bucci, una delle voci più interessanti e riconosciute del panorama teatrale contemporaneo. Un’occasione unica per gli attori e per il pubblico di immergersi nella commedia classica attraverso una prospettiva innovativa e originale. Il 23 marzo, sempre alle 21 saliranno sul palco Nina’s Drag Queens, collettivo di teatro drag con "Nina’s radio night". Un’avventura scanzonata e futuribile che mette insieme numeri da varietà e struttura teatrale, fantascienza anni ‘70, soap opera, spionaggio e mistero, interviste impossibili e canzoni indimenticabili.

La chiusura della stagione del teatro Concordia è affidata a El Grito il 6 aprile alle 21 con "L’uomo Calamita", un esperimento tra circo e letteratura scritto in collaborazione con Wu Ming 2. In scena ci sarà l’Uomo Calamita alle prese con i suoi superpoteri. Si resterà col fiato sospeso mentre proverà in segreto i suoi pericolosi esercizi di equilibrismo magnetico. I biglietti per gli spettacoli sono già in vendita nel circuito Ciaotickets: on-line e nei punti vendita convenzionati (a Cupramontana la Cartoleria Fazi). Il costo dell’abbonamento all’intera stagione teatrale è di 80 euro, più i diritti di prevendita. I singoli biglietti sono anche in vendita alla biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.