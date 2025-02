Il teatro contemporaneo entra nello "Studio" di Valeria Moriconi

Nuova rassegna di prosa al Teatro Studio Valeria Moriconi di Jesi. Il titolo è "Fair Play", quattro spettacoli che guardano alla scena contemporanea, nel luogo dedicato alla grande attrice, che lo inaugurò nel 2002 dicendo "Il teatro c’è, è vostro, e dovete viverlo". A ricordarlo è Luca Brecciaroli, l’assessore alla cultura del Comune, che promuove l’iniziativa insieme a Fondazione Pergolesi Spontini e AMAT.

Si inizia giovedì 27 (ore 21.30) ‘De/frammentazione di dramma assoluto’, testo di Fabio Pisano messo in scena da Michele Segreto per Servomutoteatro. Tre attori interpretano i diversi ruoli di una vicenda calata nel quotidiano di una coppia. "Dalla prima lettura del testo – racconta Segreto – si è sorpresi dalla vivacità lessicale dei personaggi e dalle intuizioni, squisitamente drammaturgiche e meta-teatrali che contiene".

Il 22 marzo toccherà a ‘45 giri’, spettacolo di teatro-canzone di e con Isabella Carloni, Giovanni Seneca (chitarra e arrangiamenti) e Francesco Savoretti (percussioni mediterranee). Il ‘live cabaret’, come recita il sottotitolo, offre uno sguardo ironico e scanzonato su un passaggio cruciale della nostra storia: gli anni del miracolo economico e di un’Italia talmente ottimista da apparire oggi surreale.

‘Goccia dopo goccia. Uno spettacolo su Carlo Urbani’ (il 4 aprile) è un racconto appassionante di Francesco Niccolini, con Sandro Fabiani, per la regia di Simone Guerro. Un volo intorno al pianeta Terra in cui si percorrono alcuni dei mali incombenti di cui ogni giorno vediamo e spesso ignoriamo gli effetti, per arrivare alla vicenda di Carlo Urbani, medico dei poveri e degli ultimi, dei dimenticati dalle multinazionali farmaceutiche e dal ricco Occidente, che nel 2003 ferma praticamente da solo un’epidemia.

Si chiude il 29 maggio con ‘Cry Violet’, performance nella quale l’eleganza coreografica di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi Panzetti incontra l’energia musicale di Teho Teardo, musicista da sempre attento agli stimoli provenienti da altre forme artistiche. La coppia ha già presentato il loro lavoro in tutto il mondo, conquistando il pubblico con la loro poetica unica. ‘Cry Violet’ si preannuncia come un’esperienza immersiva e coinvolgente, capace di interrogare le emozioni più profonde. Info 0731206888.