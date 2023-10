"Il teatro è più reale della vita. Ruccello, il fratello che non ho"

Undici anni dopo la prima volta, Arturo Cirillo torna a mettere in scena ‘Ferdinando’ dell’amato Annibale Ruccello. Una ‘ripresa’ nel segno di una maggiore consapevolezza e di una superiore messa a fuoco dei personaggi. Lo spettacolo, in scena al Teatro delle Muse dal 26 al 29 ottobre, apre la nuova stagione di prosa di Ancona.

La vicenda si svolge nel 1870: il Regno delle Due Sicilie è caduto e la baronessa borbonica Donna Clotilde nella sua villa vesuviana si è ‘ammalata’ di disprezzo per il re sabaudo e per la ‘nuova’ Italia piccolo-borghese. A fare da infermiera all’ipocondriaca nobildonna è Gesualda, ‘cugina povera e inacidita dal nubilato’, ma segreta amante di Don Catello, prete di famiglia corrotto e vizioso. Lo stagnante equilibrio domestico è sconvolto dall’arrivo di Ferdinando, un affascinante sedicenne che, rimasto orfano, viene mandato a vivere da Donna Clotilde (di cui è lontano nipote).

"Il mio incontro con Ruccello è sempre un po’ fatale – dichiara Cirillo -. Io sento molto il suo modo di sentire. E’ il fratello che non ho avuto. Ricordo che a quattordici anni vidi ‘Le cinque rose di Jennifer’ e ‘L’ereditiera’. Opere che rivelano il suo amore e la sua critica nei confronti della tradizione, e la libertà con cui lui, che si laurea con una tesi di antropologia culturale, la affronta. Ruccello ha portato nella tradizione un’inquietudine e una crudeltà alla Artuad, alla Genet".

Cirillo loda la "dote unica per la scrittura" del drammaturgo, nato a Castellammare di Stabia nel 1956 e morto a soli trent’anni. "Ruccello narra un quotidiano estremo. Il teatro per lui è una porta per andare altrove, verso sogni e aspirazioni personali. I suoi personaggi sono sempre al limite, e hanno in comune un bisogno d’amore di cui forse non sono degni. Vivono in una solitudine sentimentale. La relazione con l’altro è sempre menzognera".

Cirillo cita Ferdinando, "anche lui portatore di una sua solitudine", e parla di "disincanto e fallimento" nei personaggi, che "si vomitano addosso cattiverie. Forse Ruccello si identifica in tutti e quattro. Il mio Don Catello è perverso, ma è anche un uomo molto malato". L’attore e regista partenopeo aggiunge poi che "il teatro è diventato più reale della vita" e di una realtà che "per me è fonte di ferite". Di ferite parla anche Sabrina Scuccimarra ("ne ho accumulate parecchie"), che rivolge poi un "grazie ad Arturo per avermi affidato il ruolo di Donna Clotilde".

Raimondo Montesi