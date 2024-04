"Il teatro Gentile tra quelli storici"

"La Legge che dichiara il Teatro Gentile da Fabriano monumento nazionale è un’opportunità storica per Fabriano che rafforza una strategia regionale con cui trasformare il nostro patrimonio culturale in un volano per la crescita economica e il turismo". Così la Lega Fabriano a partire dal commissario e consigliere regionale Simona Lupini e dall’assessore regionale e consigliere comunale Chiara Biondi sottolinea l’importanza del testo unico approvato alla Camera che comprende l’emendamento della maggioranza, a prima firma del vicepresidente della commissione Cultura della Camera e segretario della Lega Marche Giorgia Latini, per ampliare il novero dei teatri scelti per la loro rilevanza storica e in quanto simboli di riferimento per la comunità nazionale. "Una legge chiave" commentano. "I teatri sono un luogo simbolo per le nostre comunità, un luogo di promozione culturale e di aggregazione sociale fortemente identitario visto che le Marche vantano il primato nazionale di maggiore densità di teatri rispetto al numero di comuni" aggiungono dalla Lega.