Il teatro in scena a Sirolo C’è pure Paola Minaccioni

Estate sirolese pronta ad entrare in scena: al via la rassegna "Sirolo è il teatro". La kermesse, organizzata da Bottega Teatro Marche in collaborazione con l’amministrazione comunale, conta quattro appuntamenti con la prosa per trascorrere in serenità e in allegria le serate all’insegna del buon teatro.

Ad aprire il programma torna, a grande richiesta, domani, nell’iconica piazzetta Vittorio Veneto, "La leggenda del Conero e della Selkie Mitì". Uno spettacolo scritto da Cesare Catà in cui suggestioni, magie, amori, viaggi e avventure affondano le origini nelle leggende del monte Conero e si mescolano con le parole di grandi poeti come Yeats, Lorca e Gabriele D’Annunzio. L’appuntamento, a Sirolo, nella perla della riviera, è per le 21.30. In scena, l’attrice Paola Giorgi, che racconterà, incarnerà e declamerà storie e versi di una fiaba capace di viaggiare oltre tanti mari. Giorgi, per l’occasione, indosserà un abito appositamente creato da Stefania Cempini. Con lei, una ensamble musicale diretta dal maestro Christian Riganelli alla fisarmonica. È infatti lui l’autore delle musiche di scena, che eseguirà con Luca Mengoni al violino, Fabio Battistelli al clarinetto e Davide Padella al contrabbasso. Atmosfere mediterranee e celtiche, ma anche richiami sonori su cui prendono vita le coreografie e la danza di Valentina Di Sante.

La rassegna proseguirà il venerdì successivo, il 28 luglio, con il monologo della brava Paola Minaccioni "Dal vivo sono molto meglio".

Il 10 agosto, invece, Maurizio Colombi, diretto da Teo Teocoli, presenterà "Caveman, l’uomo delle Caverne", lo spettacolo più longevo ed esilarante del rapporto uomo-donna.

A chiudere, il 26 agosto, ecco il debutto della nuova produzione di Bottega Teatro Marche, con "Blondie – da Isotta a Marylin, lezione spettacolo sulla fenomenologia delle bionde", di (e con) Paola Giorgi e Cesare Catà. Ci saranno musiche originali eseguite dal vivo da Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Sirolo, Confartigianato Ancona – Pesaro Urbino, Pro Loco di Sirolo e Universal Eventi. Lo spettacolo di domani è ad ingresso gratuito. Per informazioni, contattare lo Iat Sirolo al seguente recapito telefonico: 0712513264.

Nicolò Moricci