Il teatro La Nuova Fenice ora ha il suo "Ridotto"

Finalmente, dopo tanta attesa, il Comune di Osimo ha consegnato alla città il Ridotto del teatro La Nuova Fenice ricavato negli ex magazzini Campanelli di via Cinque Torri, i cui lavori di adeguamento sono iniziati quasi due anni fa. Ieri sera il taglio del nastro con una doppia cerimonia, prima l’intervento musicale del maestro Gianluca Luisi e poi il concerto dei solisti dell’Accademia d’arte lirica con il maestro Alessandro Benigni al pianoforte.

"Abbiamo fatto diversi sopralluoghi in questi giorni e siamo entusiasti del risultato. E’ uno spazio pensato per concerti, esibizioni artistiche, piccole rappresentazioni con palco centrale e pubblico tutto attorno – ha detto la sindaca Michela Glorio -. Un nuovo contenitore, che si aggiunge a quelli già presenti, che avrà il compito di arricchire l’offerta culturale di Osimo portando nuovi eventi nel nostro bellissimo centro storico".

Non sarà l’unico intervento di questo genere: "Altri progetti ci attendono – ha aggiunto la prima cittadina -. Dalla riapertura dell’auditorium all’ex cinema Concerto all’ex chiesa di San Filippo a piazza Nuova e infine Palazzo Campana il cui restauro è in corso a carico dell’ente stesso. Tutti luoghi della cultura che renderanno Osimo più bella, ricca e attrattiva. La fontana di piazza Boccolino è appena tornata a funzionare. Il 15 partiranno i lavori per la pulizia del loggiato comunale ed è in corso di sostituzione la rete del teatro. Piccole cose, importanti, per ritornare a splendere. Aspettiamo tutti in centro storico per i "Venerdì di luglio" che partono domani e per gli eventi che caratterizzeranno l’estate cittadina".

La città è reduce da una variazione di bilancio fatta in emergenza, in pochi giorni, per garantire subito alcuni significativi interventi, in attesa della prossima seduta di Consiglio per il bilancio entro il mese.