Il teatro La Nuova Fenice in tv grazie alla fiction su Leopardi

La miniserie andata in onda su Rai Uno "Leopardi: il poeta dell’infinito", diretta dall’attore Sergio Rubini al debutto alla regia, ha conquistato il pubblico, portando sullo schermo la vita e l’opera di Giacomo Leopardi con straordinaria intensità. "Siamo particolarmente orgogliosi che alcune scene siano state girate nel nostro teatro La Nuova Fenice di Osimo, un luogo che si conferma punto di riferimento per l’arte e la cultura", dicono dal teatro.

Durante quel periodo infatti, nell’ottobre 2023, la troupe si era chiusa all’interno della struttura riservata per alcuni giorni. Il teatro si era trasformato così in un set cinematografico e per motivi scenici sono state smontate tutte le 185 poltroncine della platea. Il famoso attore infatti aveva richiesto il teatro per ambientare una scena della fiction, un ballo, come accadeva nell’Ottocento a teatro, quando le poltroncine non c’erano e tutto lo spazio centrale poteva anche essere adibito a quello scopo.

Il gioiello osimano, su cui l’ex amministrazione Pugnaloni puntava molto, anche attraverso l’investimento per la riapertura dei sottostanti magazzini Campanelli per ricavarci un auditorium, gli sarebbe parso perfetto tanto da chiedere il permesso per girare, subito concesso. Il pubblico ha apprezzato moltissimo il risultato sul piccolo schermo.