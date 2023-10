Il teatro Panettone raddoppia: in scena testi di Dario Fo e Baricco

Un weekend al Teatro Panettone di Ancona. Sono due infatti gli spettacoli previsti nello spazio gestito dal Gruppo Recremisi. Stasera (ore 21) va in scena ‘La fame dello Zanni’ con Matthias Martelli, tratto da ‘Mistero Buffo’ di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Eugenio Allegri. Domani (ore 21) si potrà vedere "Nell’attesa", tratto da "La sposa giovane" di Alessandro Baricco, messo in scena dallo stesso Teatro Recremisi.

‘La fame dello Zanni’ è una fra le più note "giullarate" di Dario Fo. Si tratta del racconto di una fame disperata, grottesca e smodata, che spinge lo Zanni, prototipo di tutte le maschera della Commedia dell’Arte, a mangiare sé stesso pur di saziare il suo irresistibile appetito. Lo Zanni, tuttavia, non è una figura astratta, ma la metafora di tutti i derelitti, gli sconfitti, gli "affamati" che ancora oggi cercano riscatto. Un mix di ironia e satira, fra lingue inventate, grammelot, uso istrionico del corpo e della gestualità. ‘Nell’attesa’ è un lavoro pensato come una metafora del tempo che durante la pandemia fu come "sospeso" perché vissuto non in pienezza ma appunto ‘nell’attesa’ che qualcuno bussasse a dire che potevamo uscire e vivere, finalmente. Siamo all’inizio del secolo scorso e la vita di una famiglia nel suo insieme è scandita da routine quotidiane e piccole manie che, nella ripetizione dei gesti, conferiscono serenità ai personaggi; quasi un teatro nel teatro, un carillon intrigante in cui nulla di ciò che appare è realmente ciò che accade. Ogni personaggio sembra orfano di qualsiasi logica e lo è ancora di più se confrontato con la "sposa giovane", una ragazza che irrompe nella famiglia e sembra sospesa nell’attesa dell’amore. L’incubo della notte, le bellezze contrapposte, gli oggetti ed il loro ordine, la penombra, le storture e le nevrosi, gli enigmi irrisolti, le false aspettative, l’amore e la speranza: tutti questi ingredienti sono mescolati e creano un fluido ininterrotto che scorre attraverso i personaggi ed anima gli oggetti.

I due spettacoli fanno parte della seconda edizione della rassegna di teatro contemporaneo, che si affianca a ‘Made in Marche & Co’ e a ‘Tout le Cirque’. Biglietti 12 euro (ridotto 10, studenti 8). Info: 071202588, 0712072439, www.vivaticket.com e www.teatrorecremisi.it.

La programmazione nasce in collaborazione con Amat, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e il contributo del Comune.