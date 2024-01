Il teatro per bambini invade la scena tra maghi, marionette e mare

Una domenica tutta da vivere a teatro per i bambini. Tanti gli appuntamenti a loro dedicati in tutta la provincia. Nel capoluogo l’iniziativa ‘Porto svelato’ fa tappa al Teatrino del Piano (ore 11), dove sono previste le letture dedicate a ‘Storie di mare sulla cresta dell’onda - Storie a prua’, a cura di Marche Teatro/Teatro del Canguro. Ci sono storie che sanno di sale, come i pesci, o come il sapore che resta sulla pelle dopo un giorno in spiaggia. Ci sono storie che sanno di vento, di mistero, come quello che c’è là sotto, nel blu profondo, e ci sono storie che attraversano gli oceani e ci portano lontano. Sono le storie del mare. Due attrici-animatrici accompagneranno i bimbi ‘al largo’ attraverso racconti che hanno per protagonista il mare. Nello stesso Teatrino del Piano alle 18 va in scena la replica di ‘Guarda chi c’è! Strane storie di strani incontri’ del Teatro del Canguro.

Al Teatro Gentile di Fabriano (ore 17) va in scena lo spettacolo "I bestiolini" di e con Gek Tessaro. Artista, illustratore, scrittore e narratore, Tessaro porta in giro da tanti anni i suoi spettacoli fatti di pennelli, colori, disegni dal vivo, lavagna luminosa, musica e filastrocche. E’ certamente un beniamino, un compagno di giochi e di storie bellissime per tantissimi bambini e per i loro genitori. Al Teatro La Vittoria di Ostra (ore 17) la compagnia L’Abile Teatro, progetto artistico di Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi, presenta "Mago per Svago", tra magia e circo. Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso, visto che si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena.

Al Valle di Chiaravalle (ore 17) c’è "L’elefante smemorato e la papera ficcanaso" della Compagnia Burambò, spettacolo in cui marionette da tavolo e pupazzi animati incantano con maestria e delicatezza. Un vecchio e grosso elefante non riesce a dormire. I brutti ricordi lo attanagliano. Un giorno li soffia dentro alcuni palloncini rossi che volano via, lasciando l’elefante smemorato. Quand’ecco entrare nella sua vita una papera che lo tempesta di domande a cui non riesce a rispondere. Papera Teresina è determinata e lo convince a fare una passeggiata per riprendere contatto con il mondo...