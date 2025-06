Il teatro per le nuove generazioni. Ecco il festival "Palla al centro"

Giorno di debutto a Jesi per ‘Palla al centro’, festival nazionale di teatro per le nuove generazioni che fino a venerdì proporrà 16 spettacoli, quasi tutti al debutto nazionale, realizzati da alcune delle migliori compagnie del settore. Quest’anno il festival per la prima volta è ospitato e organizzato dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Si inizia al Teatro Moriconi (ore 15.30) con "Il sogno di Stella" di Rosso Teatro, che racconta un passaggio, piccolo per i grandi ma grande per i piccoli: il superamento della paura notturna.

A seguire (ore 17) alla Pinacoteca Civica performance "I doni di Lucia" di e con Lucia Palozzi, occasione per raccontare la Pala di Santa Lucia di Lorenzo Lotto. Sempre in Pinacoteca (ore 18) va in scena "Giocami. Storie di Diritti e Giocattoli Rotti" di Davide Calvaresi in collaborazione con La Casa di Asterione e 7-8 chili, nuova produzione che invita il pubblico a riflettere sulla responsabilità di difendere i diritti dei bambini.

In serata (ore 21:30) al Teatro Moriconi si potrà vedere ‘Avventure straordinarie’ di Proscenio Teatro, in cui il pubblico è parte integrante dell’azione. Domani si parte con "Love Letters. Lettere dal carcere", uno studio di Pietro Piva con Meri Bracalente, spettacolo è dedicato ad un pubblico di adolescenti per scoprire il pensiero di Antonio Gramsci (Teatro Moriconi, ore 9). Liberamente ispirato a ‘La Tempesta’ di Shakespeare è il "Circo Miranda", nuova produzione di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale (Teatro Pergolesi, ore 10). "Viva Garibaldi. Storia semiseria di un paese e dei suoi eroi!" della compagnia CREST in collaborazione con Giuseppe Ciciriello è uno spettacolo che, attraverso musica e racconto, ripercorre le vicende di uomini e donne che hanno contribuito a fare l’Italia (Teatro Moriconi, ore 11.30).

Libertà, amicizia e coraggio di vivere i propri sogni sono al centro di "C.I.U.R.M.A.! Pendagli da Forca",di Sea Dogs Plus e Fontemaggiore Centro di Produzione teatrale (Teatro Comunale Montecarotto, ore 15.30). Seguono due spettacoli al Teatro Misa di Arcevia: il debutto della nuova produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata "Luna e Zenzero", tra marionette e ombre (ore 17.30) e l’anteprima di "Storie di Mamma Balena. Come Pinocchio ritrovò suo padre" di Dispari Teatro (ore 19).