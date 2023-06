Il teatro ragazzi si apre all’ambiente Ecco "Ambarabà sotto le stelle"

Torna il festival Ambarabà sotto le stelle, con 27 iniziative nei territori di 11 Comuni e la novità del "teatro natura" con le famiglie. Storicamente dedicata ai bambini e alle famiglie, e per la prima volta quest’anno con una sezione di proposte dedicate ad un pubblico di adulti, la rassegna propone un cartellone di 16 spettacoli serali, e 11 appuntamenti tra laboratori ad ingresso gratuito, percorsi di Teatro Natura con sentieri da percorrere in famiglia e storie narrate in un teatro su 4 ruote e motore ecologico, trekking urbano tra musica teatro e aperitivi. Gli spettacoli serali, tutti alle 21,30, prendono il via oggi al cortile della scuola Pascoli di Senigallia, con "Mago per svago" della compagnia Mago per svago, tra circo e magia. A luglio il 3 al teatro comunale di Montecarotto andrà in scena "Robin hood" di Teatro Giovani Teatro Pirata Armamaxa Teatro. Il 5 ancora al cortile della scuola Pascoli di Senigallia spazio a "L’Isola dei pirati. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto" de i Guardiani dell’Oca.

Il 7 luglio a Monte Roberto ancora "Mago per svago" de L’abile Teatro, martedì 11 in piazza dei Martiri ad Ostra con "Abbracci" del teatro Telaio, il 14 in piazza il Terreno di Corinaldo "Il mio amico è un asino" di Florian Teatro, il 18 al parcheggio ex campo parrocchiale a Chiaravalle: "Il mondo di Oscar" del Teatro Giovani Teatro Pirata. E ancora il 19 al cortile della scuola Pascoli di Senigallia "Pollicino pop" e nello stesso luogo, il 26 luglio "Storie nell’armadio" di Lagrù Teatro. Si prosegue il 27 con due spettacoli in due diverse città: "Strings assolo per uomo e corde" de L’abile Teatro al chiostro Sant’Agostino di Jesi, e "Il carretto delle storie: Hansel! Gretel" di Teatro dell’Argine in piazza Leopardi a Staffolo. Il 28 luglio, a Corinaldo in piazza il Terreno "Il carretto delle storie: Cenerentola".

Ad agosto quattro spettacoli: l’1 in piazza Magagnini a Santa Maria Nuova c’è il "Teatro a Motore" della compagnia Teatro Verde, il 2 in piazza dei Martiri ad Ostra "Zac! Colpito al cuore" e "Il Laborincolo". Il 3 al Castello di Avacelli di Arcevia "Le avventure di Pulcino" del teatro Giovani Teatro Pirata e il 9 al Cortile della Scuola Pascoli di Senigallia "A pesca di emozioni" di Eccentrici Dadarò. Tanti anche i laboratori per bambini dai 7 agli 11 anni dalle 17 alle 19,30. Il prossimo alla biblioteca comunale di Ostra il 18 luglio.