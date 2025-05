Il teatro tra incontri-show e contemporaneo

Marche Teatro presenta altri due cartelloni all’interno dellla programmazione della stagione 2025-26, dopo prosa, danza e lirica: sono "Scena Contemporanea Spazi di Creatività Illimitata" e il ciclo di incontri "L’Alfabeto della Memoria", per complessive 41 serate di spettacolo e 24 titoli proposti, di cui tredici appuntamenti di Scena Contemporanea e undici per L’Alfabeto della Memoria. Ieri al Ridotto delle Muse la presentazione dei due cartelloni, con il presidente della fondazione Marche Teatro, Valerio Vico, il direttore artistico Giuseppe Dipasquale e l’assessore alla cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi.

"Un capitolo molto interessante nel cartellone di Marche Teatro che pone l’accento sulla creatività contemporanea – ha detto Marta Paraventi –, un’offerta che accompagnerà tutta la prossima stagione con appuntamenti che si vanno a sommare a quelli numerosi già presentati poche settimane fa, in tutto oltre cento serate per la prossima stagione".

Il programma di Scena Contemporanea si aprirà sabato 18 ottobre alle 20.30 allo Sperimentale con lo spettacolo "Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa", regia e drammaturgia di Eugenio Barba, e proseguirà sabato 25 e domenica 26 ottobre alle 19 nella sala Melpomene delle Muse con "La moglie perfetta" di Giulia Trippetta. Ancora allo Sperimentale venerdì 31 ottobre alle 20.30 "Il Sen(n)o" di Monica Dolan con Lucia Mascino, quindi a novembre in varie date, sempre alle 19, alla sala Melpomene delle Muse "Invenzioni" tratto dall’Invenzione Occasionale di Elena Ferrante con Viola Graziosi. Ancora a novembre, dal 28 al 30 al ridotto delle Muse alle 19 "Tutti bene ma non benissimo" di e con Daniele Vagnozzi.

Giovedì 4 dicembre alle 20.30 allo Sperimentale andrà in scena "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro", testo e regia di Emanuele Aldrovandi, quindi giovedì 29 gennaio allo Sperimentale alle 20.30 "Raffaello il figlio del vento" di e con Matthias Martelli, sabato 7 febbraio allo Sperimentale alle 20.30 "Sissi l’imperatrice" scritto e diretto da Roberto Cavosi con Federica Luna Vincenti, sabato 14 febbraio alle 20.30 alle Muse il nuovo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza "Metadietro". Giovedì 26 febbraio alle 20.30 allo Sperimentale arriva "La firma" tratto da Non Ti Fidare, di Claudio Fava, con Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis, sabato 28 e domenica 29 marzo alle 16.30 allo Sperimentale "Hospitality suite", con e regia di Francesco Scianna, produzione di Marche Teatro, venerdì 24 aprile alle 20.30 allo Sperimentale "Minchia signor tenente" scritto e diretto da Antonio Grosso.

Infine giovedì 30 aprile alle 20.30 allo Sperimentale "Un sabato con gli amici" dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Gli incontri-show dell’Alfabeto della memoria saranno tutti al Teatro delle Muse, moderati dall’attrice e performer Annalisa Canfora: si comincerà lunedì 20 ottobre con Eugenio Barba, fondatore e direttore dell’Odin Teatret, quindi lunedì 3 novembre il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, lunedì 24 novembre Walter Veltroni, martedì 9 dicembre Concita De Gregorio, venerdì 9 gennaio Oscar Farinetti, mercoledì 28 gennaio Niccolò Fabi (non in concerto), lunedì 26 febbraio Chiara Valerio, giovedì 5 marzo Chiara Gamberale, lunedì 30 marzo Marcello Veneziani, lunedì 13 aprile Emanuele Trevi e, per concludere, martedì 28 aprile Roberto Cotroneo.

Giuseppe Poli