Il tecnico granata avvisa: "Non ho un leader ma tanta gente forte che si sente coinvolta" Il tecnico del Torino Ivan Juric elogia l'atteggiamento dei giocatori, che mostrano partecipazione e intensità negli allenamenti e nei comportamenti. Non c'è un leader, ma più persone coinvolte. Juric è soddisfatto di come sta nascendo la cosa.