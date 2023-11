Il telefonino e i fogli di un diario in casa

La quindicenne bengalese non ha lasciato messaggi scritti sul suo addio. La polizia ha acquisito due fogli di un diario trovato nella sua cameretta in via Capodistria e il suo telefonino che ora dovrà essere attentamente scandagliato per vedere se ci sono nelle chat con le amiche e con altri conoscenti delle frasi o dei particolari che possano ricondurre a quello che è poi accaduto. Per esaminare il contenuto del telefono ci vorrà del tempo. Gli investigatori stanno raccogliendo anche testimonianze al di fuori dell’ambiente familiare per capire quale fosse la situazione. La ragazza si era confidata anche con un assistente sociale a scuola.