Il tema dell’ambiente guardando le stelle

Osservazione delle stelle, incontri sulle comunità energetiche e una cerimonia religiosa solenne a chiusura, per un tris di appuntamenti per celebrare il creato.

È il programma della rassegna ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle…’, che si svolgerà da sabato prossimo a domenica 17 settembre tra il parco del Cormorano, la Biblioteca francescana e il parco Kennedy. L’evento, con la collaborazione del Comune, è organizzato dall’Arcidiocesi Ancona-Osimo e dalle parrocchie del Rosario e San Giuseppe, tramite le associazioni scout Masci, Agesci, Fse, nell’ambito dell’iniziativa il ‘Tempo del creato’, per la salvaguardia del creato come tutela dell’ambiente. La rassegna è stata presentata ieri. "Sono molto sensibile alle tematiche affrontate con questo ciclo di iniziative – ha detto il sindaco Stefania Signorini – tanto che il progetto più qualificante dal punto di vista ambientale per questa legislatura è la creazione di due comunità energetiche: grazie a due impianti fotovoltaici sul tetto del Palasport Liuti e delle Aldo Moro verrà prodotta energia pulita da condividere gratuitamente con famiglie e attività economiche, che potranno abbattere del 50 per cento le bollette, con un risparmio in termini di produzione di CO2 pari 9437 alberi piantati. Ho voluto che l’amministrazione fosse protagonista della transizione energetica".

Il dettaglio: sabato, al parco del Cormorano, a partire dalle 18 sarà allestito un planetario e saranno disponibili particolari filtri per l’osservazione del sole prima del tramonto e telescopi per le ore notturne. Mercoledì 13 alle 17.30, in Pinacoteca, spazio ad una conferenza sulle comunità energetiche rinnovabili ed infine, domenica 17 alle 9 al parco Kennedy, l’arcivescovo Angelo Spina concelebrerà la santa messa comunitaria con i parroci falconaresi.