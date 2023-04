Il tempio del Valadier a pagamento non ferma i visitatori: sono 11mila

Non si placano le polemiche per l’introduzione del ticket per salire al tempio del Valadier, il sindaco Marco Filipponi risponde con i numeri delle festività pasquali. Il primo cittadino di Genga si dice "orgoglioso ed estremamente soddisfatto dei numeri delle festività appena trascorse". "Durante il ponte festivo appena concluso – snocciola i numeri Filipponi - a Genga abbiamo accolto ben oltre 11mila turisti che hanno acquistato il biglietto per accedere alle Grotte di Frasassi e al Santuario di Frasassi (Valadier). E cioè 18 euro intero per le grotte a cui aggiungere, da venerdì scorso, 4 euro per il Santuario comprensivo di bus navetta al parcheggio.

"Oltre tremila visitatori – scende nel dettaglio il sindaco Filipponi - hanno potuto accedere al Santuario di Frasassi, grazie alla navetta messa a disposizione e grazie al servizio di informazioni e accoglienza turistica. Tutto questo viene sintetizzato nella definizione ‘valorizzazione del territorio’: servizi, sicurezza, sinergia e sostenibilità economica. Sono le nostre linee guida, e i risultati, non da ieri, sono sotto gli occhi di tutti" conclude il primo cittadino replicando alle polemiche.

Il Tempio del Valadier è un santuario ottagonale in stile neoclassico fatto costruire da Papa Leone XII su disegno del famoso architetto Giuseppe Valadier. Incastonato fra le pareti rocciose della montagna, la sua bellezza è tale solo se osservata all’interno del contesto naturalistico che l’accoglie: il colore bianco del marmo travertino con cui è costruita interamente, appare ancora più candido nella grotta. La cupola di piombo che la ricopre, sembra più imponente perché quasi a toccare la roccia sovrastante. Infine la statua della Vergine con Bambino in marmo bianco di Carrara di Antonio Canova, posta sull’altare all’interno, è ancora più preziosa perché inserita in un contesto così impervio.