Il tenente Pellegrini promosso a capitano

Il tenente Federico Pellegrini, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Jesi è stato promosso al grado di capitano. Il comandante provinciale di Ancona, colonnello Carlo Lecca, nel corso di una breve cerimonia, svoltasi nella mattinata di oggi nella compagnia di Jesi, ha voluto personalmente apporre la terza stelletta sulla spallina del neo promosso ufficiale. Il Tenente Pellegrini si è arruolato nell’Arma nel 1989. L’anno seguente è stato ammesso alla scuola sottufficiali carabinieri e al termine del biennio di formazione ha prestato servizio alla stazione di Matelica, presso il Nor della compagnia di San Benedetto del Tronto e, nella qualità di comandante, alla stazionedi Cerreto d’Esi. Nel 2020 è stato promosso al grado di sottotenente ed ha assunto, poi, il comando del Nor della compagnia di Tolentino e, l’8 novembre scorso quello del Nor della compagnia di Jesi. L’ufficiale è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’O.M.R.I., delle Medaglie Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare e d’oro al merito di lungo comando e della croce d’oro per anzianità di servizio militare.