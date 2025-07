Missione compiuta per il Tennis Club Francesco Beretti di Grottammare. I ragazzi della costa hanno conquistato la salvezza in Serie B nazionale superando 4-0 il Circolo Tennis Siracusa nella seconda gara dello spareggio playout, al termine di una stagione che ha regalato non poche emozioni. Una cavalcata iniziata nel migliore dei modi con la vittoria nel prestigioso Trofeo Giuseppucci e conclusa con il sospiro di sollievo per la permanenza nella categoria che conta, dove militavano per la prima volta.

Il percorso non è stato privo di ostacoli. Gli infortuni di alcuni elementi chiave della rosa hanno complicato i piani del sodalizio grottammarese, costringendo la squadra a disputare i playout anziché centrare l’agognata salvezza diretta. "Il campionato è iniziato con l’obiettivo di raggiungere la salvezza immediata, ma viste le difficoltà legate ad alcuni infortuni dei nostri giocatori siamo stati costretti a partecipare alla lotteria dei playout che fortunatamente ha poi deciso la nostra salvezza", ammette il presidente Mirco Brecciarolla.

Nelle due gare decisive contro i siciliani, il TC Beretti ha dimostrato carattere e determinazione. Dopo il primo confronto, la squadra marchigiana ha chiuso i conti con un netto 4-0 che non ha lasciato spazio a interpretazioni, garantendosi un altro anno nella serie cadetta del tennis italiano. Il presidente non dimentica chi ha reso possibile questo successo: "un ringraziamento doveroso va al nostro Team Manager Simone Mattioli, al nostro Direttore Sportivo Luigi Valentini e al Capitano Diomedi Jonathan", conclude Brecciarolla, già con la mente rivolta alla prossima stagione in Serie B.

Per Grottammare e il suo tennis, una salvezza che vale oro e che rappresenta un punto di partenza per continuare a crescere nel panorama nazionale.