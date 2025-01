Il tennistavolo apre il centro olimpico ai ragazzi più fragili

Il Presidente del Tennistavolo Senigallia, Sabrina Moretti, ha dato la disponibilità, per offrire spazi e orari flessibili presso il Centro Olimpico, per permettere ai ragazzi con fragilità intellettive e ai loro educatori di praticare l’attività sportiva, è un passo importante verso l’inclusione e il benessere di queste persone. Questo progetto non solo promuove l’attività fisica, ma offre anche un ambiente stimolante e positivo, fondamentale per lo sviluppo dei ragazzi, soprattutto durante i mesi invernali, quando le condizioni meteo possono limitare le opportunità di socializzazione e movimento. Una collaborazione importante quella tra le associazioni e il centro olimpico.