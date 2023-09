Il terremoto nelle Marche. Rientro in classe da brividi

La terra trema (ancora) nelle Marche appena due ore dopo la prima campanella dell’anno. Ieri, alle 10.38, una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 – registrata a sei chilometri di profondità nelle viscere dell’Adriatico, davanti alla costa tra Ancona e Pesaro, a circa 39 km di distanza – ha agitato il rientro in classe (con brivido) degli studenti di Ancona. La scossa, di breve durata ma intensa, è stata avvertita distintamente nelle scuole, nelle strutture sanitarie e anche al pianterreno delle abitazioni nel capoluogo. Paura, ma nessun danno (per fortuna) o disagio. Dopo il primo allarme negli ospedali, soprattutto per le questioni logistiche, la situazione è tornata alla normalità. Gli alunni della scuola primaria Maggini, dell’istituto comprensivo Grazie-Tavernelle di Ancona, sono stati fatti evacuare dall’edificio, accompagnati dal personale scolastico, ma più tardi sono rientrati e hanno terminato normalmente il primo giorno di lezioni. Non ci sono state scene di panico e la gente non è scesa in strada, come era avvenuto invece dopo il terremoto del 9 novembre dell’anno scorso, quando due forti scosse a distanza ravvicinata – di magnitudo 5.5 e 5.2, registrate alle 7.07 e alle 7.08 – causarono ingenti danni e circa cinquecento sfollati tra l‘Anconetano e il Pesarese. Il Comune di Ancona ha effettuato una serie di verifiche e sopralluoghi negli edifici pubblici, ma i tecnici non hanno rilevato danni di sorta. In ogni caso – hanno fatto sapere ieri dal Comune – il piano di sicurezza è sempre attivo e si sta anche valutando "se si tratta di una scossa isolata oppure di una scia sismica".

Non solo Ancona. Il terremoto è stato sentito anche a Senigallia, Fano e sulla costa a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro. A Senigallia, sono state avvertite vibrazioni di mobili e i lampadari hanno oscillato, ma soltanto in alcune zone della città. A Fano, alcuni testimoni hanno riferito di avere sentito un boato, che non tutti hanno identificato come una scossa di terremoto. A volte ritornano. Appena sei giorni fa, alle 16.36 di venerdì 8 settembre, la terra ha tremato esattamente nello stesso punto (magnitudo 3.7) e la scossa è stata percepita distintamente ad Ancona, senza causare danni o altri disagi. E la memoria corre sempre a cinquantuno anni fa, altri tempi. "Nella memoria collettiva e nella narrazione pubblica – si legge sul sito internet dell’Ingv –, la sequenza che ha colpito soprattutto le città di Ancona e di Falconara nel primo semestre del 1972 è saldamente radicata come la massima catastrofe sismica mai subìta dal territorio anconetano".

