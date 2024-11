Il "terrore" di Montacuto. Minacce a un poliziotto e al direttore: "Vi sgozzo"

Insulti ad un poliziotto, offese alla direttrice e minacce di morte alle consorti di altri sei agenti. "Vi taglio la gola, uccido voi e le vostre mogli". Un detenuto non proprio modello quello che in tre mesi ha creato il caos nel carcere di Montacuto, dove era detenuto, inanellando tre denuncia per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale che lo hanno portato a processo al tribunale di Ancona, davanti al giudice Matteo Di Battista. Imputato un napoletano di 49 anni, difeso dall’avvocato Andrea Rossolini. Stando alle accuse, tra maggio e agosto del 2023, il detenuto si sarebbe reso protagonista di tre gravi episodi. Nel primo era il 18 maggio. Avrebbe minacciato un poliziotto della penitenziaria per fargli fare un atto contrario ai propri doveri. Il 49enne voleva sapere dall’agente i motivi del proprio trasferimento e voleva che gli consegnasse il proprio fascicolo personale. Il poliziotto non era a conoscenza delle motivazioni del cambio di istituto penitenziario e non era nemmeno sua la competenza di consegnarli il fascicolo chiesto. Ma il detenuto avrebbe perso la ragione e gli avrebbe urlato: "Pezzo di m.. vammi a prendere il mio fascicolo in matricola". Poi, non contento, avrebbe apostrofato in maniera sgradevole la direttrice del carcere dandole della "cessa". Sempre rivolto all’agente gli avrebbe detto: "Ti apro la testa in due in cinque secondi" continuando a provocarlo con frasi quali "se hai coraggio entra in cella e ti spacco in due, non ho paura di te, appena ti incontro in giro ti sfondo la faccia in una maschera di sangue che non ti riconoscerà nemmeno tua moglie". Il secondo episodio risale al 23 maggio, cinque giorni dopo, sempre contro lo stesso agente. Rientrato dall’attività sportiva sarebbe entrato dentro l’ufficio della sorveglianza generale, senza autorizzazione, per protestare contro il poliziotto. Preso un tavolo glielo avrebbe spinto addosso ferendolo ad un braccio. Dopo tre mesi, era il 22 agosto, ha minacciato sei agenti dopo che era stato cambiato di cella perché aveva avuto una colluttazione con un altro detenuto. Il napoletano non voleva essere allontanato di stanza e agli agenti che stavano effettuando il loro dovere avrebbe promesso: "Vi taglio la testa quando vi incontrerò, vi uccido voi e le vostre mogli, vi taglio la gola".

Marina Verdenelli