"Il terzo mandato?. Non per mia ambizione"

"Posso ricandidarmi al terzo mandato e molto probabilmente approfitterò di questa possibilità, non per ambizione personale ma soprattutto perché nei due anni di pandemia siamo dovuti restare praticamente fermi". Così il sindaco di Monsano Roberto Campelli che guida una lista civica (Progetto Monsano) la quale cinque anni fa si è ripresentata identica a quella di cinque anni prima. E con la stessa squadra ha ottenuto la riconferma con oltre il 78,5% di voti. Monsano con i suoi 3mila abitanti è uno dei Comuni della Vallesina in cui non c‘è più il limite dei mandati consecutivi, Campelli tenterà il terzo mandato?

"Probabilmente sì. Stiamo valutando se riproporre la stessa squadra, ma per ragioni diverse probabilmente non sarà possibile farlo in toto".

Perché ha deciso di scendere ancora in campo?

"Ci sono azioni importanti che abbiamo avviato e ci piacerebbe portare a termine: una su tutte la ristrutturazione della palestra Carbonari in centro, la quale diverrà un teatro moderno con 300 posti, palcoscenico e sipario. Sotto nelle vecchie officine del Comune stiamo lavorando per realizzare una mediateca grazie ad un bando vinto e a un investimento di 1,8 milioni di euro. I lavori sono partiti a novembre e dovrebbero chiudersi in un anno. Ci piacerebbe inaugurare questo spazio così importante della città".

Sara Ferreri