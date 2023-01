Il Terzo Polo chiude la porta a Pd e 5 Stelle

"Noi autoesclusi? L’esatto contrario: alleandovi con i populisti, siete stati voi ad aver scelto una strada diversa dalla nostra e che insieme non possiamo percorrere". È il pensiero inequivocabile del Terzo Polo di Falconara che, come anticipato mesi fa – ben prima della candidatura a sindaco di Annavittoria Banzi per la coalizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, comitati ambientalisti e liste civiche -, si presenterà da solo alle elezioni amministrative della primavera 2023. Accantonato il clima natalizio, dal quartiere generale di Italia Viva, Azione e Socialisti vengono assestate le prime bordate agli ex amici democratici per surriscaldare la campagna elettorale. "Purtroppo il Pd ha scelto un candidato, peraltro espressione dei 5 Stelle (la Banzi è stata proposta dal capogruppo grillino Bruno Frapiccini dopo le battaglie condivise anti sversamenti, ndr), non concordato con il Terzo Polo – fanno sapere i Riformisti -. Noi sosteniamo una politica non basata su promesse irrealizzabili ma fondata su proposte riformiste, lungimiranti e coraggiose che non guardano solo al consenso del giorno dopo". Anche se il primo avversario da battere resta il centrodestra che governa la città da quindici anni con le due giunte Brandoni e quella, attuale, Signorini (prossima alla riconferma per correre verso il secondo mandato). "Rappresentiamo l’alternativa più credibile alla giunta Signorini di destra anche se camuffata da lista civica, ad una sinistra sempre più "massimalista" ed ai populisti di ogni genere". Proporranno una politica di centro, in grado di intercettare consensi trasversali, aprendo "un confronto con le altre forze progressiste locali, le categorie, le associazioni del territorio e la cittadinanza, per definire un programma di governo realistico, fattibile, calibrato sulle esigenze della città, attento alle fasce sociali più deboli, tenendo conto che, in virtù di recenti provvedimenti governativi, sono aumentate in modo significativo le risorse finanziarie a disposizione del Comune. Abbiamo l’ambizione di portare a Falconara una ventata di buon governo e di realismo amministrativo". Al centrodestra imputano "inconcludenza ed incapacità nel risolvere i problemi veri e le tante criticità della città". Al centrosinistra di aver fatto una sorta di "retromarcia" dopo che invece, da tempo, era stato avviato un percorso per "un candidato unico condiviso da tutte le opposizioni", salvo poi allearsi con i 5 Stelle: di lì, non un’autoesclusione del Terzo Polo, bensì una scelta "orientata al populismo" che ha fatto allontanare "naturalmente" renziani e calendiani. Gli altri candidati già sicuri, dopo la Banzi: Marco Baldassini, autonomo, che va dicendo da settimane di presentarsi col sostegno di due liste civiche; Anna Grasso, sostenuta da Falconara Libertas; in attesa della Signorini e del centrodestra, i Riformisti potrebbero schierare l’ex preside Maria Ambrogini.

Giacomo Giampieri