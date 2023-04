Il test Chirurghi e pazienti "in trasferta"

Chirurghi e pazienti ‘spostati’ da una struttura ospedaliera all’altra. È questa l’ultima ricetta a cui la Regione e i vertici della sanità marchigiana starebbero pensando per abbattere i tempi di attesa in chirurgia. Un provvedimento che sembrava ormai destinato a entrare in funzione subito dopo le vacanze pasquali, ma che poi sembrerebbe aver ricevuto un rallentamento. In pratica gli specialisti delle aziende ospedaliere e di alcuni ospedali del territorio che fanno parte delle 5 Ast (le ex Aree Vaste, oggi orfane della direzione Asur, create con una legge regionale entrata in vigore il 1° gennaio scorso) andrebbero ad operare i propri pazienti altrove. Il vantaggio starebbe nel fatto che alcuni reparti di chirurgia meno oberati di lavoro potrebbero accogliere nelle proprie sale operatorie altri pazienti, ma poi dovrebbero loro stessi farsene carico nella fase post-operatoria. Questo dettaglio che in realtà non è effettivamente soltanto un dettaglio, avrebbe sollevato le perplessità più consistenti, facendo sì che il progetto fosse momentaneamente messo ai box.

Stando alle informazioni di cui siamo entrati in possesso, tra la seconda metà di aprile e i primi giorni di maggio il provvedimento dei ‘chirurghi in trasferta’ doveva partire ufficialmente. Il nodo delle degenze post-operatorie pare abbia contribuito a sollevare una barriera, ponendo la necessità di richiedere ulteriori approfondimenti. Non sarebbe certo facile spostare pazienti da una struttura ospedaliera all’altra, farli operare altrove, seguire lì la degenza e poi eventualmente tornare ad essere seguiti dal centro specialistico originario. Problematiche discusse a lungo, tra favorevoli e contrari.

Ora si sta cercando di capire se quel percorso risulti ancora praticabile o se il progetto è destinato a restare lettera morta. Tra le strutture coinvolte in questa sorta di prestito di chirurghi e di pazienti da operare, che è su base regionale, ci sono ovviamente le due aziende ospedaliere che gravitano ad Ancona, ossia l’Inrca (con dietro l’ospedale di Osimo) e il regionale di Torrette.

Le intenzioni dei vertici regionali della sanità erano quelle di poter sfruttare a pieno regime le sale operatorie degli ospedali per abbattere le liste d’attesa degli interventi programmati. Esistono, infatti, due sfere dei tempi di attesa in sanità. Una è quella che riguarda le prestazioni ambulatoriali, la diagnostica per immagini, le visite specialistiche e via discorrendo; l’altra è appunto l’attività chirurgica, in particolare quella programmata. Durante e subito dopo il dramma della pandemia tantissimi marchigiani hanno rinunciato gioco forza a curarsi e questo ha creato un peggioramento generale della salute pubblica.

Pierfrancesco Curzi