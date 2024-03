Il test dei tecnici. Il ponte regge, il Lazzabaretto potrà riaprire

Prove di carico favorevoli, il Ponticello alla Mole sarà pedonalmente percorribile e dunque la stagione estiva del Lazzabaretto è salva. Insomma, il ponte è sicuro e non c’è motivo di non avviare le procedure per garantire il Lazzabaretto (dopo l’ok anche per il cinema all’aperto). Fino a ieri le parole, adesso c’è anche un atto tecnico ben preciso, ossia lo svolgimento del collaudo effettuato dai tecnici del Comune della ditta che si sta occupando dei lavori in ambito Pnrr. Restando per un attimo sui ponti, grazie alle risorse inviate dal governo per l’organizzazione del G7 Salute, a ottobre, saranno rifatte le pavimentazioni dei due principali: quello dal Mandracchio e quello di fronte a Porta Pia. Parola a Stefano Tombolini, assessore ai lavori pubblici: "L’altra opzione era fare subito i lavori, ma vista la necessità di rendere fruibile quel ponte da giugno a settembre si è deciso di posticipare l’intervento definitivo all’autunno prossimo. L’ultimo ostacolo era l’esito delle prove di carico e queste hanno confermato la possibilità di renderlo ‘calpestabile’ per il periodo estivo. Certo, sarà comunque necessario un intervento di rafforzamento strutturale, la carreggiata sarà dunque ridotta e non sarà consentito lo stazionamento. Altro dettaglio molto importante, piena fruibilità anche per le barche ormeggiate attorno al Lazzaretto; le parti ammalorate della struttura, specie nelle arcate sottostanti, saranno messe in sicurezza con l’applicazione di una rete protettiva. I lavori per rinforzare le travi verranno fatti dall’acqua. Come già accennato, successivamente si passerà alla realizzazione del nuovo ponte, più stabile e con passaggio carrabile. A tal proposito la pavimentazione resterà in asfalto vista la possibilità di transito dei veicoli. Detto questo, il progetto di rifacimento del ponticello aderirà con quello attuale, insomma sarà nuovo ma in linea con quello vecchio come estetica e come sistema".

Riattivare il ponte non porterà giovamento soltanto per la fruizione del Lazzabaretto per le migliaia di persone che lo affollano durante le serate estive. Fondamentale anche mantenere l’accesso per tutte le associazioni che occupano gli spazi interni e gli ormeggi, dalla Stamura all’Arpam fino all’Arci e al Cnr.