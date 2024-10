Il testimonial esonerato. L’Arabia scarica Mancini. Una grana per la Regione

Dall’accordo rimodulato il 31 luglio scorso – quello dell’addendum da 300mila euro che lui dovrà devolvere in beneficenza – per promuovere la regione nei Paesi extra Ue, contestato dal Pd che, al contrario, chiedeva di rescindere. Alla risoluzione del contratto da commissario tecnico della Nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. Che ne sarà, ora, del ruolo di testimonial delle Marche affidato a Roberto Mancini? Una domanda che in molti, dalle 19.15 di ieri (ora italiana), hanno iniziato a porsi. Facile pensare che l’abbiano fatto anche i consiglieri dem, già in trincea nella battaglia all’Atim. Sull’Agenzia la loro posizione non è cambiata di una virgola. Anzi: "Non serve alcuna Commissione di indagine interna dove peraltro ci troveremmo nella paradossale situazione che il controllore è lo stesso controllato – hanno detto –. È urgente, invece, una vera Commissione d’inchiesta in Consiglio, per fare luce sull’oscuro operato di un ente diventato l’emblema del malgoverno del centrodestra, grazie alla facile elargizione di contributi, incarichi e prebende senza alcun rispetto per la trasparenza amministrativa". Dopo l’infuocata conferenza di mercoledì e l’ulteriore richiesta di discutere in aula la legge abrogativa dell’Atim, ieri hanno messo nel mirino il video del governatore Francesco Acquaroli. Due giorni fa il presidente aveva provato a giocare d’anticipo, annunciando lui una Commissione sull’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione al grido di "non abbiamo nulla da nascondere". Ma anche richieste di chiarimenti su quella "sede vuota in orario lavorativo", denunciata dal Pd, che costa 80mila euro in tre anni. "Acquaroli finge di dimenticare che non solo ha fortemente voluto Atim, ma soprattutto detiene la delega al Turismo. È lui stesso che gestisce l’assessorato da cui escono le risorse che la Regione assegna ogni anno nel bilancio all’Agenzia – l’accusa –. Ci vuol far credere che non conoscesse l’enorme flusso incontrollato di denaro pubblico che, attraverso Atim, arriva a Roma?". Un cavallo di battaglia: "Si dimetta da assessore al Turismo e affidi la delega ad un altro". Su questo l’intervento di Maurizio Mangialardi, secondo il quale "la toppa è peggiore del buco", ribattendo ai dati dei flussi 2024 che per il governatore sembrerebbero positivi ma che, per il dem, non sono stati ancora pubblicati per il periodo gennaio-agosto. Pronta un’interrogazione. Se i dati dovessero essere in forte ascesa, ha chiuso Mangialardi, "non sarà certo per merito di Acquaroli, ma grazie a Pesaro Capitale della Cultura", per la quale "Atim non ha finanziato nemmeno un progetto". Assist a porta vuota all’amico europarlamentare ed ex sindaco Matteo Ricci, tra i principali indiziati per contendere Palazzo Raffaello. Non solo il caso Atim: ora Acquaroli dovrà risolvere anche la "grana" Mancini.