"Il tetto era stato riparato. Bisogna fare chiarezza"

Infiltrazioni al Laboratorio Analisi: "Bisogna fare chiarezza". Giovedì sarà effettuato un sopralluogo con i tecnici. "Sulla problematica bisogna fare chiarezza – spiega Corrado Canafoglia, Commissario Fondazione Città di Senigallia - nel 2019-2020, sotto l’egida del Cda presieduto dal Dr. Guzzonato, la Fondazione effettuava una pesante ristrutturazione per sistemare le parti ammalorate del tetto del laboratorio analisi. A poco più di 4 anni il problema si ripropone, pertanto un prudente amministratore del denaro pubblico deve ricercare il motivo per cui a fronte di un’ingente spesa quel tetto ripresenta analogo problema e al contempo adottare le soluzioni per risolverlo definitivamente senza sprecare ulteriore denaro, anche perché la Fondazione non ha liquidità da spendere con facilità. Sorprende quindi che il capogruppo Dem in Regione Maurizio Mangialardi, già sindaco parli oggi del ’degrado di alcune strutture’ e in particolare del laboratorio analisi e non sappia che durante il suo mandato fu eseguita una manutenzione di quel tetto a seguito dell’intervento anche di vigili del fuoco e oggi il problema si ripresenta". Il Commissario chiarisce che non c’è alcuni rimbalzo di responsabilità ma solo la volontà di risolvere il problema: "Come Commissario sto affrontando e risolvendo questioni di cui Mangialardi sembra essersi dimenticato" prosegue Canafoglia. Il Commissario ha fatto chiarezza anche riguardo alle ‘critiche’ mosse dal capogruppo Dem sulle modfiche degli assetti organizzativi della Fondazione: "Quanto al personale, al mio ingresso l’ho trovato disorganizzato nei carichi di lavoro, in esubero di 8 unità, senza corsi di formazione obbligatori e in un caso demansionato, e mi riferisco alla dipendente talora adibita a dog sitter del cane del presidente Guzzonato presente in struttura".