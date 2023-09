Il tiramisù rovina una festa straordinaria

Tantissime persone hanno affollato il centro storico osimano nelle tre giornate clou della festa del patrono San Giuseppe da Copertino che cadeva proprio ieri. Buono l’afflusso alla fieretta e folla ai concerti con protagonista Mara Sattei domenica e Max Gazzè con la band folk di Mirko Casadei ieri, entrambi sold out per il Vivo festival. A tanto successo non sono mancati i disagi. Lunghe code all’impianto per un guasto ad una delle due linee di collegamento. L’imprevisto è capitato proprio in questi giorni di celebrazione aggravando il tutto. La Osimo Servizi ha messo a disposizione fin da sabato due bus bavetta gratuiti, con collegamenti continui dal parcheggio di via Colombo fino a via Fonte Magna. Continuerà comunque ad essere attiva una cabina del tiramisù, con corse programmate ogni due minuti (tempi ridotti manualmente) per aumentare il numero dei viaggi. Critiche dal mondo della politica, in particolare dalle Liste Civiche, che attaccano l’amministrazione comunale con Sandro Antonelli e Dino Latini in prima linea. "Osimo paralizzata per incompiute e scelte elettorali del trio Pd-Ginnetti e M5s – dice il presidente dell’assemblea legislativa delle Marche –. Sono anni che il tiramisù deve essere aggiustato. Anche le opere per la messa in sicurezza dei Tre Archi dovevano essere fatte nel 2016, mentre le opere dei sottoservizi su via Flaminia I sono fatte ora solo per dare un nuovo asfalto a ridosso delle elezioni comunali 2024". Il sindaco Simone Pugnaloni, entusiasta per l’andamento della festa, ha detto: "Ci scusiamo per i disagi ma si tratta di un guasto non dovuto a scarsa manutenzione ma ad un imprevisto e ci si è prodigati subito per trovare una soluzione, purtroppo ci vuole tempo, come per ogni impianto di risalita così complesso. La vetustà del tiramisù (che compie 20 anni) richiederà la sostituzione di tutto il software. A bilancio abbiamo impegnato 300mila euro per questo, a dimostrazione dell’attenzione verso l’impianto di risalita".