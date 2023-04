Il torneo di arcieri nella capitale del Verdicchio

La Capitale del Verdicchio è pronta per ospitare la 17° edizione del Torneo della Marca. Edizione speciale intitolata "Nella terra del Verdicchio" in omaggio alla tradizione enogastronomica di Cupramontana. L’appuntamento è per domenica 30 aprile nel centro storico di Cupramontana per la gara di tiro con l’arco storico in cui si affronteranno più di duecento arcieri provenienti da tutta la regione. Il torneo, che è nato nel 2004, mira a far conoscere e valorizzare sia la pratica dell’arcieria storica medievale sia i borghi delle Marche. Parteciperanno alla disfida compagnie di arcieria storica da tutte le Marche.