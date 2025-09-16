Il tour nelle scuole di sindaco e assessore

E’ suonata la prima campanella ieri mattina per tremila e 185 bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie di Osimo. Un dato in lieve calo rispetto ai tremila e 356 iscritti di due anni fa, ma comunque significativo per un territorio che conta 28 plessi scolastici distribuiti fra centro e frazioni.

Ieri mattina la sindaca Michela Glorio e l’assessora alla Scuola Simonetta Tirroni hanno svolto un tour, il loro primo dall’insediamento del governo a maggio, nelle tre scuole che ospitano le presidenze dei tre istituti comprensivi. Non ha riaperto, per carenza di iscritti, la materna "San Giuseppe da Copertino", che condivideva la sede con quella di "Borgo San Giacomo".

"Il servizio di trasporto scolastico (circa 750 iscritti) e mense partiranno già dal primo giorno di scuola. Solo per le classi prime e seconde delle elementari e nelle materne la refezione scolastica inizierà il 22 – ha ricordato Tirroni -. La rete di infrastruttura scolastica è particolarmente diffusa con ogni frazione che ha un plesso da gestire, che garantisce un presidio storico e fondamentale per ogni singola comunità. Da qui la non facile organizzazione anche della rete di trasporto scolastico su un territorio tanto esteso come quello osimano. L’amministrazione comunale, tuttavia, ha cercato di garantire risposte a tutti ed ha investito quasi 300mila euro per svolgere manutenzioni seguendo le richieste delle dirigenze scolastiche".