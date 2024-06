Il Touring apre la Corte d’Appello per la visita della Domus romana

Tre giorni in cui ‘la bellezza è per tutti’. E’ quanto promette il Touring Club Italiano, che dal 21 al 23 giugno organizza ‘Aperti per voi sotto le stelle’, una grande festa diffusa, pensata in occasione dei propri centotrenta anni di attività. Un evento fatto di visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche saranno a disposizione dei cittadini in orari ‘straordinari’ (soprattutto serali), offrendo l’occasione per ascoltare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi. Il tutto fino al tramonto, e... aspettando le stelle. Ad Ancona, l’appuntamento è presso la sede della Corte di Appello, in via Carducci, una scelta che consentirà ai partecipanti di scoprire un autentico gioiello del patrimonio culturale marchigiano, sconosciuto a molti degli stessi anconetani. Venerdì 21 giugno, dalle ore 17 alle 24, e sabato 22, dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 24, i volontari del Touring Club Italiano accompagneranno tutti, eccezionalmente per questa occasione, alla scoperta dei resti di una domus romana, conservati proprio sotto la sede della Corte d’Appello. Durante la visita, a ingresso libero senza prenotazione, si potranno ammirare i suggestivi pavimenti con disegni geometrici e gli affreschi parietali che raccontano le storie dell’antica Roma. Un sito archeologico prezioso che testimonia il glorioso passato della città di Ancora. ‘Aperti per voi sotto le stelle’ è frutto della ultradecennale esperienza del progetto ‘Aperti per Voi’ del Touring Club Italiano, che dal 2005, si impegna a diffondere la consapevolezza che i patrimoni dell’Italia sono un bene condiviso e che, quindi, sia compito di tutti prendersene cura. Proprio per questo, per partecipare alle iniziative della ‘tre giorni’ è prevista una donazione libera a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano, che in questa maniera ha la possibilità di continuare a prendersi cura dell’Italia, considerata come un prezioso ‘bene comune’. Tutti i programmi di ‘Aperti per Voi sotto le Stelle’, le modalità di partecipazione, di prenotazione (dove prevista) e di visita sono consultabili sul sito www.touringclub.it/sottolestelle.