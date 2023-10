Il trash più forte della voglia di cambiare

Stiamo davvero assistendo a un imbarbarimento culturale sposando festival da Italietta anni ’80, comicità equivoche e battute da osteria? Il nuovo trash che avanza e cattura i ragazzi, è veramente quello che serve a questa città? Quando il sindaco Daniele Silvetti in sede di presentazione della Notte Bianca disse che serviva uno shock per Ancona, si riferiva esattamente a questo? L’obiettivo mai nascosto dell’amministrazione comunale era quello di creare un evento di massa, che portasse ad Ancona ciò che Ancona non ha mai avuto. Una piazza Cavour così strabordante non si ricorda dai tempi della festa per la promozione della squadra di calcio in serie A. Neppure le vittorie dell’Italia agli Europei e ai mondiali e il Bianconatale sono riusciti a catturare così tanto interesse. Ma perché? E’ solo merito dello Zoo di 105 o dietro c’è dell’altro? Il tipo di spettacolo scelto ha avuto il riscontro che tutti si aspettavano: lo show di 105 è quello. Provocatorio, dissacrante, politicamente scorretto, trash. Una parola che evidentemente, di questi tempi, nessuno si vergogna a pronunciare. Perché porta consensi, folla, divertimento, sana spensieratezza. Quello che molta gente vuole. L’obiettivo era esattamente questo: portare massa, tanta, come non si era mai visto. Ma è stato fatto di più: si è unito il trash che inevitabilmente ha catturato l’attenzione di migliaia di adolescenti (in piazza Cavour c’erano tantissimi ragazzi tra i 15 e i 18 anni) a un’offerta variegata e molteplice in ogni angolo del centro. Insomma, ce n’era per tutti i gusti. Ma è sull’evento clou che si discute perché poi trascina tutto il resto. C’era davvero bisogno di un certo tipo di show per shockare Ancona? O basterebbe semplicemente una via di mezzo senza entrare nell’imbuto del populismo e del popolinismo?