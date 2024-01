Il trasloco degli ambulanti: "Corso Garibaldi, nessun far west"

"Ma quale far west? Qui sta andando tutto benissimo. I furgoni? Li spostiamo immediatamente e non è vero che i pedoni sono in pericolo". Con queste parole i bancarellari (inferociti) replicano a chi, nei giorni scorsi, ha sollevato polemiche facendo notare come Corso Garibaldi fosse ormai diventato "un far west" di auto, rider e furgoni che transitano su un’isola pedonale che ormai – precisa qualcuno – di pedonale ha ben poco. Ma proprio gli stand degli storici ambulanti di Ancona sarebbero "un adeguato deterrente per le automobili", dicono loro, costretti ad un trasloco forzato per via dell’inizio dei lavori al Mercato delle Erbe.

Gli ambulanti, storici commercianti di Corso Mazzini, hanno concordato nei mesi scorsi con l’Amministrazione di posizionarsi momentaneamente in Corso Garibaldi, la principale via dello shopping anconetano, per consentire lo svolgimento del cantiere che interesserà il Mercato in stile liberty del centro, che – se tutto va bene – tornerà a splendere fra 18 mesi. Un Corso Mazzini vuoto, chiaramente, per esigenze temporanee. Un test di un mese e poi il Comune valuterà il da farsi. L’assessorato comunale allo sviluppo economico, di concerto con gli interessati, aveva individuato il Corso principale come "soluzione ottimale", una delle opzioni migliori per consentire ai bancarellari di continuare a lavorare. E loro confermano: "Altre soluzioni erano infattibili. Corso Garibaldi è l’unica via di passaggio della città da tenere in considerazione. Via Castelfidardo e le altre piazze del centro non sono neppure da tirare in ballo", sostengono. "Ma le pare un Corso far west? Di furgoni pericolosi non ce ne sono. Ci sono i corrieri sì, ma guidano bene. Grossi problemi non ne ho visti – sottolinea Luca Francalancia – L’unico camion grosso (con la gru) che ha transitato è stato quello di due giorni fa, arrivato per lo smontaggio del palco e del presepe di piazza Roma. Ma non siamo noi i colpevoli, forse l’errore è stato farlo passare qui, in Corso Garibaldi. E comunque è stato un giorno, questa è la nostra quarta volta qui. Le vendite sono pressoché identiche, né flessioni né impennate – osserva – ma il meteo oggi non aiuta. Sia noi sia la gente dobbiamo prendere confidenza. Alcuni non sanno neppure che ci siamo spostati, ma i commenti sono positivi".

I bancarellari scaricano alle 7: "Alle 8 i nostri mezzi sono già posteggiati regolarmente e non invadono il Corso". D’accordo Michele Angelucci: "I corrieri (Gls, Bartolini, eccetera) cominciano ad arrivare alle 8, scaricano e vanno via. Per il resto, c’è solo passeggio, nessun furgone. Certo, vanno controllati gli ingressi nella Ztl, stabilendo degli orari, con dei permessi di autorizzazione al transito. Ma non siamo noi ambulanti a creare disagi". "Nonostante si debbano smontare addobbi e installazioni, qui non c’è stato alcun caos – ribadisce Alessandro Ascoli – È stato tutto ben organizzato. Da quando sono qua, ho sempre visto una situazione tranquilla. I corrieri sono sempre passati, ma non ci si dà fastidio a vicenda. Quelli che circolano in centro, sono i furgoni che hanno sempre circolato da anni".