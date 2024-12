Il trasporto pubblico piace agli studenti universitari

Sono in netta crescita gli abbonamenti degli studenti universitari al Trasporto pubblico locale urbano di Ancona. Nel 2023 erano stati sottoscritti 1580 abbonamenti. Ad oggi, con la campagna 2024 ancora aperta, sono 2823 gli studenti che hanno scelto di muoversi in autobus con l’abbonamento agevolato dedicato a loro (ultimo aggiornamento al 16 dicembre, ndr). La crescita rispetto allo scorso anno si aggira attorno all’80 per cento.

"Sicuramente – afferma l’assessore all’Università Marco Battino – un ruolo importante è da attribuire alla formula dell’erogazione degli abbonamenti direttamente all’interno delle diverse facoltà, con addetti di Conerobus a disposizione, anche per tutte le informazioni relative ai servizi del Tpl urbano di Ancona".

La fine del 2024 serve a fare il punto sia sui numeri in aumento, sia sull’efficacia della campagna di comunicazione che la Conerobus ha lanciato sui propri canali, in coordinamento con l’Università politecnica delle Marche e il Comune. "Da qui – aggiunge Battino – si ripartirà per la nuova campagna e le nuove azioni del 2025, con l’obiettivo di incrementare ancora il numero degli studenti che si muovono in maniera sostenibile utilizzando il trasporto pubblico".

E sempre ad anno nuovo si affineranno gli interventi per la nuova linea University Link, introdotta circa due mesi fa.