Il Trave colpisce ancora Otto turisti imbarcano acqua con un natante durante la gita in mare

di Marina Verdenelli

"Aiuto, qui imbarchiamo acqua". Se la sono vista brutta ieri otto turisti che avevano scelto di fare un giro in barca lungo la costa della riviera del Conero. Il gruppo aveva noleggiato skipper e imbarcazione a motore, da una società specializzata per giri turistici via mare. Il mare era buono, l’aria nemmeno troppo calda, l’ideale per l’escursione che ha rischiato di finire male. Attorno alle 13 infatti l’equipaggio, oltre agli otto turisti c’era uno skipper che pilotava il mezzo, si sono accorti che il natante imbarcava acqua. In quel momento si trovavano in zona Trave, non molto distante dalle spiagge di Mezzavalle e Portonovo. Il livello saliva sempre di più così è stata lanciata via radio la richiesta di aiuto alla Capitaneria di porto che ha inviato sul posto un proprio mezzo già nella zona. Il personale ha allertato anche i vigili de fuoco, il distaccamento del porto, per far arrivare anche un loro mezzo e iniziare le operazioni di salvataggio degli occupanti. Il nucleo nautico è arrivato in zona attorno alle 13.30. I passeggeri in difficoltà sono stati trasferiti a bordo del gommone dei pompieri. Una donna lamentava un dolore forte ad un ginocchio. Sarebbe scivolata nell’imbarcazione a motore mentre si riempiva d’acqua. Due vigili del fuoco sono saliti a bordo del mezzo privato e con una motopompa hanno cercato di far fuoriuscire l’acqua per ripristinare il galleggiamento del mezzo. L’imbarcazione è stata poi trainata sempre dai pompieri fino a Marina Dorica. Gli otto passeggeri sono stati portati anche loro al porto turistico, un po’ provati per l’accaduto ma tutti in buona salute. Per la donna con il ginocchio contuso è stato necessario un trasporto in ospedale al pronto soccorso di Torrette. Ad attenderla in banchina c’era una ambulanza già allertata dalla Capitaneria che ha coordinato i soccorsi. Adesso si aprirà una denuncia per eventi straordinario e si cercherà di capire perché l’imbarcazione turistica ha imbarco acqua. Sembra essere esclusa una collisione con uno scoglio, visto che il natante si trovava in zona Trave, o con un altro mezzo in mare. Il problema potrebbe essere stato anche di tipo tecnico.