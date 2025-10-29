Il Trecastelli è inarrestabile. Aurora Jesi e Palombina Vecchia ok

Giornata di cambiamenti la sesta di sabato scorso in Seconda Categoria, almeno nei gironi C e D. Già perché nel B continua la marcia inarrestabile del Trecastelli che vince ancora e conserva tre punti di vantaggio sull’Urbinelli: la capolista vince 2-1 in casa col Pontesasso e sale a 16 punti con 5 vittorie e un pareggio e anche 14 gol segnati, miglior attacco del girone.

Novità invece nei gironi solitamente tutti anconetani o quasi, cioè il C e il D: nel girone C c’è infatti il sorpasso in vetta da parte dell’Aurora Jesi che vince 1-0 sul campo del Corinaldo ed approfitta del mezzo passo falso dell’ex capolista Olimpia Ostra Vetere, che si fa fermare in casa sull’1-1 dal Real Sassoferrato. Classifica comunque cortissima in vetta, dove ora l’Aurora Jesi è sola con 12 punti, ma si trova ad ad essere inseguita da Olimpia Ostra Vetere e Monte Roberto a 11, Monsano e Villa Strada a 10, Terra del Lacrima a 9: tra la prima in classifica e la zona a rischio retrocessione ci sono appena cinque punti.

Da segnalare la prima vittoria del Valle del Giano che batte 2-0 l’Avis Arcevia in casa, resta ultimo, ma a quota 5 aggancia Urbanitas Apiro e Labor Santa Maria Nuova.

Novità, in questo caso parziale, pure nel girone D dove c’è l’aggancio in vetta: la leader Ankon Dorica pareggia 1-1 sul campo del Piano San Lazzaro e non è più sola, essendo stata raggiunta dal Palombina Vecchia, che in casa dilaga contro la SA Castelfidardo 4-1: per entrambe 13 punti e i migliori attacchi del girone con l’Ankon già salita a 19 gol in 6 giornate, praticamente oltre 3 a partita.

Insegue la coppia al vertice, a 2 lunghezze, l’Agugliano Polverigi, che avrebbe potuto balzare al comando da solo, ma invece è incappato in un inatteso ko in casa contro una Falconarese in risalita.

Sugli altri campi, bella vittoria del Colle 2006 in casa contro lo Sporting Club Loreto (2-1) e spettacolare pareggio a suon di gol (3-3) tra GLS Dorica e Candia Baraccola, in un derby tutto del capoluogo. In coda il Camerano, pareggiando 2-2 in casa contro il San Biagio, aggancia a quota 4 la SA Castelfidardo: ora entrambe chiudono assieme la graduatoria del girone D.

Sabato si torna in campo con la settima giornata di andata: spicca nel girone B il big match tra la capolista Trecastelli e il Real Mombaroccio che è attualmente al terzo posto mentre nel girone C sfida al vertice tra Villa Strada e Aurora Jesi. Nel D, altro big match nelle parti alte tra Ankon Dorica e Agugliano Polverigi.

Andrea Pongetti