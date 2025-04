Il treno Monaco-Ancona: "Tra bici e sosta notturna"

L’assessore al Turismo Daniele Berardinelli ha rappresentato giovedì pomeriggio il Comune di Ancona all’inaugurazione ufficiale della nuova tratta ferroviaria Ancona–Monaco di Baviera, avvenuta alla stazione ferroviaria del capoluogo, in occasione dell’arrivo del primo Railjet proveniente dalla città tedesca. La tratta, attiva dal 17 aprile al 5 ottobre, prevede fermate anche a Pesaro e Senigallia. Il servizio, affidato fino al 2032, offre corse giornaliere, 430 posti in classe economica, 86 in prima classe, 16 in business e 3 accessibili per le persone disabili, Wi-Fi gratuito, ristorante, snack bar, aree per bici, sci e snowboard, distributori automatici e giornali digitali. I tempi di percorrenza sono inferiori alle 10 ore e le tariffe sotto i 50 euro. Il Railjet 83 parte da Monaco alle 9.34 per arrivare ad Ancona alle 19.10, mentre il Railjet 82 riparte da Ancona alle 11.30 con arrivo previsto a Monaco alle 20.26.

"Questa – ha dichiarato l’assessore Berardinelli – è una novità importante per il turismo delle Marche e, in particolare, per Ancona. Si tratta di un collegamento diretto che porterà nella nostra città turisti provenienti dalla Germania, soprattutto da Monaco di Baviera. È significativo che il treno consenta il trasporto delle biciclette, un’opzione pensata per chi sceglie il turismo lento e sostenibile. Inoltre, sono previste carrozze family, dedicate alle famiglie, a dimostrazione di una crescente attenzione alla diversificazione dell’offerta turistica. Un ulteriore elemento di interesse è la sosta notturna del treno ad Ancona, con ripartenza il giorno successivo per Monaco. Il servizio rappresenta, inoltre, un’importante occasione per la destagionalizzazione del turismo, offrendo collegamenti diretti e quotidiani per un periodo prolungato dell’anno".