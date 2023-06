Il tribunale dà ragione a Porcarelli Lo Janus tennis deve andare via

Dopo otto anni si chiude il contenzioso aperto dalla famiglia dell’imprenditore Giovanni Porcarelli, nuova proprietaria dell’area in cui insistono i quattro campi da tennis di cui tre al coperto nei pressi della stazione. Secondo iI Tribunale di Ancona lo storico circolo tennistico Janus tennis club deve lasciare lo stabile di via Grandi venduto all’asta. Un contenzioso che va avanti dal 2015 e che è arrivato al primo grado di giudizio. E ora la nuova proprietà punta a realizzarvi un centro polisportivo "fruibile per tutta la cittadinanza". "Il primo giugno 2023 – spiegano gli avvocati Alessandra Cola e Maria Francesca Sentinelli che hanno patrocinato la proprietà – il tribunale ha posto fine alla pluriennale causa civile che vedeva attore il circolo tennistico cittadino. Il giudice ha respinto la domanda di usucapione, che lo Janus Tennis Club aveva avanzato per cercare di rimanere nella sede fabrianese, ha riconosciuto la validità della vendita all’asta dell’intero complesso immobiliare e ha ordinato il rilascio immediato dell’immobile libero da persone e cose. Lo Janus Tennis Club é stato inoltre condannato a pagare un’indennità di occupazione oltre alle spese del giudizio".

Non si escludono comunque ricorsi da parte degli attuali occupanti. "Finalmente - aggiungono i legali – con questa sentenza sono stati riconosciuti i pieni diritti alla proprietà stessa che per anni era stata privata illegittimamente del complesso. L’intenzione attuale è quella di riqualificare l’area per creare un centro polisportivo all’avanguardia che a Fabriano possa essere fruibile da tutta la cittadinanza".