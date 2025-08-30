Il tribunale è ancora un cantiere. Udienze tra recinzioni e polvere: "Portate pazienza, ci siamo quasi"

Teli neri di plastica a fare da barriera, recinzioni, polvere, pannelli provvisori stampati per indicare il percorso da seguire agli utenti che arrivano da fuori e un rumore assordante di trapani e martelli. Lavori ancora in corso al tribunale di corso Mazzini dove si procede a ritmo serrato per terminare la ristrutturazione finanziata con i fondi del Pnrr e riaprire anche il quinto piano di Palazzo di Giustizia, quello delle udienze penali che riprenderanno a settembre. Da come si presentava ieri il tribunale non sembrava farcela e diversi avvocati, che in questi giorni vanno e vengono per pratiche di cancelleria, erano titubanti e infastiditi dallo scenario trovato dopo le ferie di agosto. Mugugni circolano anche tra il personale dipendente.

Il palazzo è un cantiere a cielo aperto, con cartelli, stampati anche su semplici fogli A4, con le scritte "work in progress". Al piano terra è pieno di cartoni, tavole di legno, rifiuti di carpenteria. "Ci siamo quasi – spiega la presidente del tribunale Edi Ragaglia – per lunedì sì, il quinto piano non sarà sicuramente pronto ma lo sarà per la settimana dal 10 al 15 settembre quando le udienze riprenderanno a pino regime. Adesso siamo ancora in un periodo cuscinetto. Abbiamo terminato l’impianto antincendio, mancano solo dei pannelli in qualche aula ma è questione di poche cose. Stiamo anche rimettendo in funzione la torre A, gli ascensori, mancavano della autorizzazioni che stanno arrivando". La torre A è quella principale, da cui si accede appena si entra a Palazzo di Giustizia. E’ completamente sbarrata con dei teli di plastica nera che arrivano fino al lungo corridoio del piano terra. Fa impressione trovarseli davanti. "Sono stati necessari – continua la presidente – perché sono in corso anche i lavori al bar che non aprirà lunedì, come era previsto, ma si dovrà attendere anche per quello qualche altro giorno. Bisogna portare un po’ di pazienza, non potevamo chiudere il tribunale per fare i lavori, costati 14 milioni di euro, abbiamo un cantiere in casa. L’alternativa era chiudere e andare nei container, una soluzione non possibile".

Per fine anno dovrebbe essere completato l’intero restyling iniziato a settembre dello scorso anno (con tre mesi di ritardo perché doveva iniziare a giugno 2024). La fine dei lavori, da calendario, deve avvenire entro giugno del prossimo anno, con la rendicontazione delle spese compresa. "Di lavori ne sono stati fatti fino a qui – continua Ragaglia – abbiamo messo l’impianto fotovoltaico a tetto che ci permette di risparmiare molto sull’energia elettrica e grazie all’illuminazione al led spendiamo per un piano quello che prima spendevano per quattro o cinque plafoniere accese. In ogni piano abbiamo almeno 300 lampadine con una illuminazione intelligente che si spegne se non c’è nessuno in stanza".