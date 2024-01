Il Trio Chagall sul palco della Fenice

E’ il pluripremiato Trio Chagall il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna ‘Senigallia Concerti’. Questo pomeriggio (ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia l’ensemble composto da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte) eseguirà il Trio n. 1 in re minore op. 49 di Felix Mendelssohn-Bartholdy e il Trio n.2 in mi minore op. 67 di Dmitrij Shostakovich.

Il Trio Chagall si è distinto in vari concorsi internazionali, tra i quali il ‘Premio Trio di Trieste’ e, recentemente, il prestigiosissimo "Schoenfeld International String Competition" di Harbin, in Cina, dove è stato il più giovane ensemble da camera ad essere stato premiato nella storia della manifestazione. Ha inoltre ottenuto l’Amadeus Factory nel 2018, il "Giovanna Maniezzo", dalla Giuria dell’Accademia Musicale Chigiana, e la nomina di "Ensemble dell’anno 2020/2021" da Le Dimore del Quartetto. Questi giovanissimi esecutori, età media vent’anni, invitano il pubblico a soffermarsi su due tappe della curiosa vicenda storica del trio per archi e pianoforte.

Nato a fine ‘700, quando al clavicembalo si sostituisce il pianoforte e bisogna ristabilire gli equilibri che nel corso dell’ultimo secolo e mezzo si erano creati tra archi e tastiera, il genere viene stabilizzato da Haydn, divenendo un vero e proprio genere ‘da concerto’ solo con Beethoven, ed è a Beethoven che si ispirano gli autori successivi, come fa Mendelsshon nel Trio op. 49, che è il primo elemento del dittico musicale proposto dal Trio Chagall. Con un salto di quasi cento anni, il secondo brano in programma ci porta a metà Novecento, quando il genere cameristico si adegua con duttilità ad esprimere la sintesi di un pensiero estetico con un linguaggio aggiornato e innovativo.

Proprio come nel Trio n.2 di Shostakovich, autore la cui esperienza artistica è condizionata dai mutamenti estetici avvenuti in Unione Sovietica nella prima metà del XX secolo. Composto durante la II Guerra Mondiale, per questa ragione il brano alterna una forte colorazione drammatica a momenti di accesa elegia e a squarci di danza grottesca.

La biglietteria del Teatro La Fenice oggi è aperta dalle ore 15. I biglietti sono in vendita anche nel circuito VivaTicket. Per informazioni: www.fenicesenigallia.it e info@fenicesenigallia.it. La rassegna ‘Senigallia Concerti’ è organizzata dal Comune e dall’Associazione Culturale LeMuse, con la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.