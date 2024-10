Il tris consecutivo di Torrette : "Miglior ospedale pubblico d’Italia"

"E sono tre..." fu l’urlo liberatorio del nostro telecronista, Nando Martellini, al terzo gol dell’Italia nella finale del Mundial di Spagna del 1982 contro la Germania. In questo caso non parliamo di gol, ma di premi come miglior ospedale pubblico d’Italia vinti di fila dall’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Un trittico consecutivo che conferma l’ospedale di Torrette, assieme ai suoi presidi ‘Lancisi’ e ‘Salesi’, al vertice nazionale, a conferma di un lavoro positivo e costante nel tempo. Dopo i primi due riconoscimenti, avvenuti per gli anni post-Covid, si pensava che il rendimento generale potesse modificare il risultato e invece l’AOUM di Ancona ha infilato il terzo titolo di ‘Miglior ospedale pubblico d’Italia’ secondo il Programma Nazionale Esiti (PNE) 2024.

I risultati sono stati presentati ieri a Roma. Il report Agenas, l’Agenzia per i Servizi Sanitari del Ministero della Salute, quest’anno le affianca l’AOU Careggi di Firenze, e l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano tra gli ospedali privati. Il riconoscimento è frutto di un progresso qualitativo delle cure nei vari ambiti sanitari nel 2023 per le aree di rifermento prese in esame. Si registrano progressi significativi nelle aree cardiovascolare, ginecologica, neurologica, neurochirurgica, ortopedica/traumatologica e chirurgica, altrettanti fiori all’occhiello non solo del policlinico anconetano, ma in generale della sanità marchigiana. In un momento globalmente difficile per la sanità, il riconoscimento di Agenas è importante. Certo restano, come in tutte le strutture ospedaliere delle Marche e d’Italia, i problemi delle liste d’attesa per diagnostica, esami e interventi, l’affollamento al pronto soccorso, ma Torrette è riuscito a ripetere performance di assoluto livello.

"Ancora una conferma per l’azienda di Torrette di Ancona, dopo il G7 per la sanità marchigiana, e un ulteriore motivo di orgoglio per l’intera comunità – ha commentato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli apprendendo la notizia – Per il terzo anno consecutivo Agenas pone l’ospedale pubblico regionale ai vertici delle classifiche nazionali. Un risultato frutto innanzitutto dell’enorme impegno di medici, infermieri, tecnici e operatori, che ringrazio uno a uno". Alla soddisfazione di Acquaroli si è aggiunta quella del suo vice e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: "La riforma sanitaria deve permettere al nostro ospedale di Secondo livello di esprimere la sua eccellenza rafforzando il territorio per la cura delle patologie meno complesse – ha aggiunto Saltamartini, presente ieri alla premiazione a Roma – Attraverso le risorse regionali e del PNRR stiamo fornendo all’azienda le migliori tecnologie: pochi giorni fa abbiamo inaugurato un acceleratore lineare per i pazienti oncologici e grazie a questi finanziamenti, prevediamo l’introduzione di un’ulteriore decina di dispositivi all’avanguardia".

Anche il gruppo assembleare del Pd regionale ha commentato la notizia: "Non ci sorprende che l’ospedale di Torrette figuri al vertice della classifica stilata da Agenas. Conosciamo bene il valore del personale sanitario, le cui competenze professionali sono da sempre sinonimo di eccellenza. Da quattro anni ci battiamo contro la politica sanitaria della giunta Acquaroli che rischia di minare questi standard, come più volte denunciato da molti direttori sanitari di dipartimento".