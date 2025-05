Il trofeo del cuore in ricordo dello studente. Federico Frezzotti

Dal 30 maggio al 3 giugno 2025 allo Stadio del Conero di Ancona si svolge la decima edizione del Trofeo del Cuore "Federico Frezzotti", uno dei più importanti tornei scolastici di calcio a scopo benefico della regione Marche. Nato per mantenere vivo il ricordo di Federico Frezzotti, studente anconetano scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale, il Trofeo è divenuto negli anni un simbolo di impegno civico e partecipazione giovanile, capace di unire sport, memoria e solidarietà.

L’iniziativa, ricorda il Comune, è organizzata dagli studenti del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Ancona, in collaborazione con l’associazione "Ragazzi e Amici del Galilei" A.P.S. e con il patrocinio dei Comuni di Ancona e Falconara e dell’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. L’evento coinvolge sei istituti superiori della provincia di Ancona: il Liceo Classico "Carlo Rinaldini", il Liceo Scientifico "Galilei", l’Istituto Savoia-Benincasa, l’Istituto Vanvitelli-Stracca-Angelini, l’Istituto Volterra-Elia e l’Istituto Cambi-Serrani di Falconara Marittima.

Il torneo si articola in due momenti. La fase preliminare è in programma per venerdì 30 maggio alle ore 8 presso il campo sportivo di Vallemiano, dove le squadre si affronteranno in gironi per definire la classifica parziale. La fase finale avrà luogo martedì 3 giugno a partire dalle ore 8.15 allo Stadio Del Conero di Ancona. In quella sede si disputeranno le partite decisive che porteranno all’assegnazione del Trofeo del Cuore e dei premi speciali. Le premiazioni sono previste intorno alle ore 12.30.

L’evento, già inserito tra le fasi distrettuali dei Campionati Studenteschi di calcio a 11, "rappresenta - afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni - un’ottima occasione per promuovere nei giovani la cultura della legalità, il rispetto delle regole, la lealtà sportiva e la consapevolezza dei pericoli della strada. Allo stesso tempo, il Trofeo del Cuore sostiene la solidarietà concreta: il contributo volontario versato dagli studenti presenti alle partite finali sarà devoluto a favore dell’Unicef, come segno tangibile dell’impegno delle scuole nella tutela dei diritti dei bambini e nella risposta alle emergenze umanitarie globali.

La decima edizione del Trofeo del Cuore non è solo un anniversario. È il segno di una comunità che, attraverso lo sport e la partecipazione attiva, continua a costruire futuro e memoria, educazione e solidarietà.