Il turismo di eccellenza con buon cibo, shopping e servizi di esperienza

Buon cibo, servizi di eccellenza, shopping in bottega. Alla diffusione del turismo esperenziale contribuiscono 7.969 imprese artigiane delle Marche con 30.868 addetti che operano in attività interessate dalla domanda turistica, pari al 19,6% dell’artigianato totale: dall’agroalimentare alle attività ricreative, culturali e dell’intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie, ai trasporti, ma anche produzione e vendita di gioielli, artigianato artistico, moda. In chiave settoriale, secondo le elaborazioni dell’Ufficio studi di Confartigianato, nelle Marche il comparto principale è rappresentato dall’ abbigliamento e calzature che conta 3.144 imprese (39,5% del totale rispetto al 20,4% in media italiana) tra i settori più rappresentativi all’estero del made in Italy e dello stile italiano. Seguono le 1.413 imprese dell’agroalimentare (17,7%) che producono cibo e bevande, la cui qualità permette al nostro Paese di primeggiare per numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea. Ci sono poi le 1.345 imprese delle "altre attività manifatturiere e dei servizi" (16,9%) che comprendono importanti attività dell’artigianato quali la produzione di gioielleria e bigiotteria, ceramica, vetro e cornici, lavorazione artistiche del marmo, del ferro, del rame e dei metalli, la fotografia, cure per animali domestici e servizi alle persone come, ad esempio, centri benessere e palestre. Sono 1.064 i ristoranti e pizzerie che insieme a 397 bar, caffè e pasticcerie ( si tratta complessivamente di 1.461 imprese e del 18,3% del totale ) mettono a disposizione dei turisti i prodotti di qualità del comparto agroalimentare. Altro servizio rilevante è il trasporto persone le cui 462 imprese (5,8%) integrano l’offerta dello spostamento dei turisti. Riteniamo di grande importanza, sottolinea Gilberto Gasparoni segretario di Confartigianato Marche, che le produzioni Made in Italy siano considerate un asset importante della filiera turistica per la valorizzazione e promozione dei nostri territori. L’attrattività turistica è legata anche alla scoperta dei luoghi in cui vengono realizzati gli autentici prodotti Made in Italy, con il loro patrimonio di tradizione, cultura, stili di vita. Le imprese artigiane della filiera turistica sono le uniche in grado di mostrare la nostra eccellenza manifatturiera, offrire servizi personalizzati, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

Confartigianato Marche