Il turismo in mano a una volontaria Chiese chiuse, colpa di un’addetta

Basta l’improvvisa assenza di un’operatrice volontaria per tenere le chiese più pregiate della città chiuse. La toppa messa dalla Curia e di conseguenza anche dall’amministrazione comunale è più grossa del buco. In pratica sabato mattina è successo che una addetta volontaria messa dalla Curia anconetana ha avuto un problema personale all’ultimo momento e per questo motivo non ha potuto avvisare chi di dovere per farsi sostituire. Non è chiaro, stando alle informazioni che il Carlino ha raccolto, se la persona in questione avesse il compito di vigilare sull’apertura della cattedrale di san Ciriaco o anche di altre chiese o monumenti. È molto probabile che si tratti del Duomo al Guasco, eppure il personale dell’attiguo Museo Diocesano ben sapevano che la cattedrale fosse chiusa e che sarebbe stata riaperta alle 14 sabato scorso. Nessuno, tuttavia, è stato in grado di risolvere il problema e di aprire al pubblico la cattedrale. Sabato mattina, come pubblicato dal Carlino che era andato sul posto, centinaia di visitatori e turisti hanno sbattuto il muso contro porte chiuse, al duomo come in altre chiese della città. Una situazione che non dovrebbe più ripetersi si spera: "Il Comune ha molto a cuore la questione del turismo e la fruibilità delle sue chiese e dei suoi monumenti _ spiega l’assessore con la delega al turismo Daniele Berardinelli _. C’è stato un problema personale di un’addetta che si può capire. A parte questo episodio, noi vogliamo cambiare passo rispetto alla giunta precedente e già abbiamo fatto il possibile per garantire più aperture delle chiese in accordo con la Curia. Sabato è stato solo un episodio casuale". La cattedrale di san Ciriaco resta aperta tutti i giorni dalle 8 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 alla luce di quanto proposto dall’Arcivescovo di Ancona, Mons. Angelo Spina. Il preventivo di spesa da parte del Comune rispetto al passato per garantire le aperture sarebbe lo stesso. Il problema per altri monumenti, semmai, è stato causato dal terremoto del novembre 2022 che ha reso inagibili ben tre chiese molto belle della città, compresa quella degli Scalzi o Santi Pellegrino e Teresa. Off limits anche la chiesa del Santissimo Sacramento in fondo a corso Garibaldi e la chiesa di San Domenico in piazza del Plebiscito. La chiesa del Gesù è visitabile solo il venerdì dalle 15 alle 17,30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12,30. Va meglio per Santa Maria della Piazza da maggio a settembre con l’orario continuato 10-18, ma non si capisce come mai sabato scorso fosse chiusa a mezzogiorno.

p.cu.