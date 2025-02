Il turismo marchigiano alla Bit. Bobo Vieri spinge Senigallia

La Regione Marche si prepara a partecipare alla Bit - Borsa internazionale del turismo 2024, a Milano, con un’agenda densa di incontri B2B, presentazioni istituzionali e ospiti d’eccezione. Durante i tre giorni della fiera, dal 9 all’11 febbraio, spiega una nota, le imprese turistiche marchigiane, in qualità di co-espositrici, avranno l’opportunità di interagire con operatori internazionali del settore attraverso un fitto calendario di appuntamenti in uno spazio dedicato agli approfondimenti. Il filo conduttore sarà l’offerta turistica esperienziale delle Marche, con un focus su benessere e qualità della vita, valori distintivi del territorio e in particolare dei suoi borghi.

Lo stand delle Marche sarà inaugurato domenica alle 14 dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con una conferenza stampa sui dati del turismo dal titolo ‘Marche, turismo da record’.

"La Bit rappresenta un appuntamento strategico per promuovere il nostro territorio e rafforzare la presenza delle Marche nei mercati internazionali – spiega Acquaroli –. Abbiamo un’offerta turistica variegata che spazia dal mare alla montagna, dal patrimonio culturale all’enogastronomia, fino al benessere e all’accoglienza. L’obiettivo è valorizzare queste eccellenze e creare nuove opportunità per gli operatori del settore". Tra gli ospiti d’eccezione della giornata inaugurale, l’ex calciatore Christian Bobo Vieri che sarà presente alla presentazione dell’offerta turistica di Senigallia (alle 13). Tra le altre cose, nel pomeriggio alle 16.30 verrà presentata la 60esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna.