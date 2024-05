Il turismo parla straniero. Il nord Europa si fa sentire

Hotel e stabilimenti attivi, la spiaggia di velluto è pronta ad accogliere i primi stranieri. Altri gruppi sono attesi per la Pentecoste. Si allarga la platea di turisti interessati a soggiornare sulla spiaggia di velluto dove in questi giorni sono arrivati i primi stranieri: tedeschi, austriaci e svizzeri, ma a breve è atteso anche un gruppo di islandesi, che alterneranno le loro giornate tra spiaggia e trekking.

Una stagione che sembra partire col piede giusto e che dopo anni è tornata a scatenare l’interesse anche degli svedesi.

"C’è un buon movimento – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – la nostra spiaggia di velluto sta tornando in auge anche fuori dall’Italia. In città sono infatti arrivati i primi stranieri e altri sono attesi per la Pentecoste. Ma c’è un interessamento anche per la prima settimana di giugno, anche se, come ormai avviene da anni con gli italiani, le prenotazioni arriveranno a ridosso del periodo e molto incideranno le previsioni metereologiche".

La promozione dell’intero territorio sta dando i suoi frutti, perché è forte anche l’interessamento per i borghi. Una promozione indiretta quella su cui su punta per la prossima stagione: la spiaggia di velluto è pronta a finire sul piccolo schermo con la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo mio’, che a novembre sarà trasmessa su canale 5.

Girata in città anche una puntata di ‘Quattro ristoranti’, che come la fiction sarà trasmessa in autunno.

Un banco di prova per la promozione turistica è anche la 30esima edizione dell’Harley Owners Group, per cui sono attese 50 mila persone.

L’Rds Summer Tour ha già svelato il primo ospite di questa seconda edizione senigalliese, sono i Boomdabash ma sono attesi altri nomi. Non mancheranno a luglio il 105 XMasters e ad agosto il Summer Jamboree.

Il 1 luglio il concerto dei Simple Minds, già sold out, aprirà la settimana dedicata alla musica con il concerto dei Pooh (3 luglio) e la tre giorni dedicata al Jazz che vedrà salire sullo stesso palco di piazza Garibaldi Nick te Niichtfly & Sara Jane Morris, Funk Off il 5 luglio, Gonzalo Bulcara Trio, Take 6 il 6 luglio, Dee Dee Bridgewater il 7 luglio.

Già attivi gli stabilimenti balneari, dove dallo scorso week-end sono comparsi ombrelloni e sdraii. Ma si guarda già all’autunno, perché la destagionalizzazione è il prossimo obiettivo per portare turisti anche fuori stagione.