Il turismo punta anche sull’autunno. Eventi e fiere in tutto il territorio

Eventi stagionali e fiere per destagionalizzare. Dopo Fish Marche(t), l’evento enogastronomico che ha messo, lo scorso week-end, il porto turistico al centro dell’evento dove, per la prima volta, grazie alla partecipazione di sei ristoratori locali, è stato possibile portare in piazzale Rosi lo street food con ricette tradizionali rivisitate dove il pescato locale era presente in ogni piatto. Dal pesce al Pane: dal 6 all’8 ottobre a Senigallia torna Pane Nostrum - il Salone Nazionale dei Lievitati, che per la XX edizione ha una veste nuova: tre giorni dedicati a pane, pizza e pasticceria con masterclass didattiche, incontri a tu per tu con i grandi esperti del settore e tante dimostrazioni dei Maestri italiani, show cooking con degustazioni e shop. Ospiti illustri come lo chef stellato e Presidente Fipe Confcommercio Marche Centrali Moreno Cedroni, il ben noto Renato Bosco, maestro pizzaiolo e personaggio televisivo, Antonio Lamberto Martino, divulgatore tra i maggiori esperti italiani di tecnica della panificazione, Mattia Casabianca, pastry chef al ristorante Uliassi e il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua solo per dirne alcuni. Come per la scorsa edizione il cuore pulsante del Salone sarà il Foro Annonario con i suoi luoghi clou: piazza Manni, piazza Simoncelli ed ex pescheria del Foro Annonario.

Il 7 ottobre a Ripe di Tre Castelli debutta la Fiera di San Giovanni Paolo Secondo: oltre 30 saranno gli operatori su aree pubbliche che animeranno la piazza grande e copriranno tutti i settori merceologici. Un altro week-end di shopping si svolgerà a Ostra il 21 e il 22 a Ostra è in programma la Fiera di San Gaudenzio dove saranno oltre cento gli espositori ricercati e selezionati, con un variegato ventaglio di prodotti unici. La Fiera è molto antica e risale, in ottobre, agli inizi del Seicento anche se venne ufficializzata dal Governo Pontificio nel 1670.