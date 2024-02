Il turismo vola: "Gli eventi sono fondamentali"

Presenze in aumento sulla spiaggia di velluto dove si passa dalle 876mila 589 del 2022 alle 884mila 029 del 2023, un trend che continua anche rispetto alle prenotazioni: "Senigallia segue il trend dell’Italia, con un anticipo sulle richieste di disponibilità e prenotazioni rispetto agli altri anni – spiega Marco Manfredi, presidente Federalberghi della provincia di Ancona – noi viviamo positivamente questa sinergia che si è creata con l’Amministrazione comunale".

I dati sono emersi dall’incontro, voluto dall’assessore al turismo Simona Romagnoli: Senigallia si è confermata al primo posto per presenze mantenendo così il primato regionale con un incremento dei giorni di permanenza dei turisti sul territorio. Una crescita costante quella che riguarda prenotazioni e promozione: "Il concerto dei Simple Minds, quello dei Pooh, ma anche i concerti legati all’Rds Summer Festival sono sicuramente un grosso veicolo di promozione per la nostra città – prosegue Manfredi – tra le novità c’è la Harley, ma anche gli eventi ormai consolidati sono pronti ad avanzare proposte allettanti. Sono sempre molti importanti anche gli eventi minori, un modo per offrire sempre qualcosa a chi si trova in città, anche solo per qualche giorno. Si tratta per lo più di iniziative sportive e culturali, alcune già proposte, altre alla prima edizione".

La riconferma del Summer Jamboree è stata accolta con entusiasmo dagli operatori: "È sicuramente l’evento più importante ed è ormai indissolubilmente legato alla nostra città – afferma Manfredi -, c’è collaborazione diretta con la vendita dell’evento con Senigallia Incoming, il nostro tour operator, creando così un rapporto sempre più forte con la nostra città e si sta valutando di allungare la convenzione ai prossimi tre anni". Riconfermati il Festival "Rotondo", Fosforo, Solenne ingresso.

Un calendario che va da marzo a ottobre, ma si lavora a un calendario definitivo a cui saranno aggiunti ulteriori eventi per cui al momento si stanno definendo accordi. "La condivisione con noi operatori è molto importante – conclude Manfredi – come è importante farla in questo periodo dell’anno. Auspichiamo che, anche la promozione degli eventi venga fatta in tempi brevi, in modo da poter dare una immagine della nostra città completa, in modo da renderla invitante per chi sta valutando dove trascorrere le vacanze". Spiaggia di velluto ma anche hinterland con tour per visitare l’intero territorio.