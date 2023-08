Il turista affezionato: "Qui da 36 anni, è casa"

Da ben 36 anni, Luigi Ciccarello sceglie Senigallia come meta per le sue vacanze. Un fedelissimo della spiaggia di velluto, un habitué che, con la sua presenza, gratifica e nobilita il turismo senigalliese.

L’amore di Luigi per la città della Rotonda non poteva passare inosservato, perciò i suoi amici hanno deciso di fargli un piccolo regalo a pochi giorni dal rientro in Svizzera, nella sua Lugano.

Anzi, una sorpresa decisamente ben riuscita visto che il turista per eccellenza, nella mattinata di giovedì, è stato ricevuto nel palazzo comunale di piazza Roma direttamente dal primo cittadino senigalliese.

Il sindaco Massimo Olivetti ha inoltre premiato Luigi Ciccarello con il tradizionale riconoscimento riservato ai turisti più affezionati, un piccolo gesto che esalta un legame così solido con Senigallia.

Soddisfatto di aver vissuto una mattinata davvero speciale, Luigi Ciccarello racconta al Carlino le ragioni che lo spingono a scegliere la Spiaggia di Velluto da oltre un trentennio.

"E’ stata una piccola sorpresa, un’iniziativa organizzata dai miei amici – confessa Luigi - Sono un assiduo frequentatore della vostra città proprio perché qui ho tanti amici: mi trovo bene e posso trascorrere tanto tempo con loro".

E Luigi di cose da fare ne ha davvero tante: "Mangio il gelato, sto in spiaggia e partecipo a manifestazioni musicali – continua - Ho avuto modo di seguire anche il Summer Jamboree, è stato un successo. Ho preso parte al festival estivo però, pur abitando a Lugano non ho mai partecipato all’appuntamento in Svizzera".

Poco importa, Luigi è un italo svizzero che la spiaggia di velluto se la sa godere, anzi è divenuta una seconda casa ormai.

Da qualche anno alloggia ormai in zona Portone e trascorre le sue giornate tra sole e mare nello stabilimento numero 66 di Lungomare Alighieri.

Si fermerà in città sino a domenica, ma questa ondata di affetto e gratitudine non se la dimenticherà tanto facilmente.

"E’ stata una mattinata molto emozionante – conclude Luigi - Come ho detto, una gran bella sorpresa, inoltre ho avuto la possibilità di fare una lunga chiacchierata con il sindaco Olivetti e con l’assessore". Le vacanze stanno per finire, ma per Luigi è solo un arrivederci.

Nicolò Scocchera